Di Giannantonio (Ducati/8.): Im letzten Moment?

Noch bis zum Japan-GP wollte das Gresini-Team Fabio Di Giannantonio Zeit geben, um sich für die Saison 2024 zu empfehlen. Ob Platz 8 im Sprint wie im Regenrennen dafür genügen?

«Ich bin sehr glücklich und stolz ob dem ganzen Wochenende, wir waren unter allen Bedingungen konstant schnell», gab sich Fabio Di Giannantonio nach dem Grad Prix von Japan gelöst. Es hat sein bisher erfolgreichstes Rennwochenende der laufenden Saison hinter sich: Sechster im Zeittraining und im Qualifying, achter im Sprint auf trockener Piste und im verregneten Hauptrennen.

Dass «Diggia» auf nasser Piste schnell sein würde, konnte man nach dem verregneten Freitraining in Silverstone vor zwei Monaten erwarten; damals fuhr er im zweiten Freitraining fast eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte.

«In den ersten fünf Runden konnte ich übers Vorderrad nicht so pushen wie gewünscht, dann wurde es besser», schilderte der Moto3-Vizeweltmeister von 2018. «Den Grund müssen wir herausfinden. Ohne diese Einschränkung hätte ich viel weiter vorne sein können, aber ein Platz in den Top Ten ist in Ordnung. Nun müssen wir diesen positiven Schwung in die nächsten Rennen mitnehmen.»

Nach weiteren Details des Setups befragt, analysiert Diggia: «Unsere Regenabstimmung ist auf klatschnasse Piste ausgelegt, doch zu Beginn des Rennens war es nicht ganz so nass, deshalb hatte ich viel Bewegung im Motorrad. Doch wenn man den umgekehrten Weg gehen und das Motorrad auf feuchte Piste und moderaten Regen abstimmen würde, wäre man bei stärkerem Regenfall völlig aufgeschmissen.»

Seine Zukunft sieht der 24-jährige Römer als MotoGP-Pilot beim Gresini-Team. «Ich konzentriere mich auf die verbliebenen Rennen und würde gerne mit meinem Team weitermachen, doch wenn es für mich hier keinen Platz mehr gibt, muss ich eine andere Möglichkeit finden. Zurück in Moto2-WM will ich lieber nicht, Priorität ist der Verbleib in der MotoGP-WM.»

Di Giannantonio hat praktisch seine ganze WM-Karriere bei Gresini bestritten: 2015 bis 18 fuhr er vier Saisons Moto3, 2021 eine Jahr Moto2 und seit 2022 MotoGP bei Gresini Racing

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.