Franco Morbidelli: Kurz geträumt, aber Serie gerissen 04.10.2023 - 09:06 Von Mario Furli

© Yamaha Franco Morbidelli: Deutliche Regentropfen auf der Verkleidungsscheibe, aber noch mit Slicks © Yamaha In Runde 2 lag Morbidelli kurzzeitig auf Rang 3, hinter ihm Aleix Espargaró, Marc Márquez, Bezzecchi, Bagnaia und Miller aber bereits auf Regenreifen

Franco Morbidelli pokerte am Sonntag in Motegi und kam als Letzter für den Wechsel auf Regenreifen an die Box. Als 17. ging auf seiner Yamaha-Abschiedstournee eine beachtliche Serie zu Ende.