Jetzt offiziell: Marc Márquez 2024 auf Gresini-Ducati

Gresini Racing bestätigte soeben offiziell: Marc Márquez wechselt für die MotoGP-Saison 2024 auf eine Ducati Desmosedici GP23, an die Seite seines Bruders Alex.

Am vergangenen Mittwoch gab die Honda Racing Corporation in einer kurzen Pressemitteilung bekannt, dass der Vertrag mit Marc Márquez Ende 2023 nach elf gemeinsamen Jahren, sechs MotoGP-Titelgewinnen, 59 GP-Siegen, 101 Podestplätzen und 64 Pole-Positions aufgelöst wird.

Marc Márquez selbst nannte auf seinen Social-Media-Kanälen in einer emotionalen Botschaft vor allem einen Grund für die Trennung von der Mannschaft seines Herzens: «Ich will versuchen, wieder zum besten Fahrer der Welt zu werden.»

Dass der achtfache Weltmeister dieses Vorhaben 2024 auf einer Ducati angehen würde, war ein offenes Geheimnis. Gigi Dall’Igna, General Manager von Ducati Corse, sprach in der vergangenen Woche auch schon offen über die Verpflichtung des 30-jährigen Superstars, die sowohl Idee als auch Verdient von Gresini Racing gewesen sei.

Zunächst führte Gresini die Öffentlichkeit am Donnerstag noch um die Nase herum und verschickte eine erste Presseaussendung mit dem vielsagenden Betreff «ES IST ALLES WAHR», jedoch ohne richtigen Text. Stattdessen wurde die Grafik eines vermeintlichen Ladefehlers imitiert: «Diese Nachricht kann im Moment nicht geladen werden. Versuchen Sie es später noch einmal.»

Ein Klick führte dann trotzdem zum nächsten vielsagenden Hinweis: Das Bild eines Ziegenbocks, auf Englisch «goat» – oder etwa GOAT für den Größten aller Zeiten?

Wenige Minuten später fand das Verwirrspiel endlich ein Ende, die offizielle Bestätigung des Ducati-Kundenteams traf soeben ein: Marc Márquez wird 2024 neben seinem Bruder Alex Márquez das Gresini-Duo bilden und – im Gegensatz zu den Werksfahrern aus Borgo Panigale – nur eine Demosedici GP23 steuern.

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Es war keine einfache Entscheidung, weil es in vielerlei Hinsicht eine große Veränderung ist. Manchmal muss man im Leben aber die eigene Komfortzone verlassen und sich auf die Probe stellen, um weiter zu wachsen», erklärte Marc. «Was den Motorradwechsel anbelangt, weiß ich, dass ich viele Aspekte meines Fahrstils anpassen muss. Es wird nicht einfach, aber ich bin überzeugt, dass mir das gesamte Gresini Team eine große Hilfe sein wird. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und die Arbeit mit ihnen aufzunehmen. Ich möchte mich bei Nadia, Carlo [Merlini] und Michele [Masini] für das entgegengebrachte Vertrauen und den Respekt bedanken.»

Team Principal Nadia Padovani, die Witwe des 2021 verstorbenen Teambegründers Fausto Gresini, sprach von einem historischen Moment für Gresini Racing. «Dass Marc Márquez entschieden hat, in der nächsten Saison mit uns anzutreten, ist absolut fantastisch. Ich bin sehr glücklich, es offiziell verkünden zu können. In weniger als einer Saison haben wir seinen Bruder richtig ins Herz geschlossen und genauso werden wir Marc empfangen, in der festen Überzeugung, dass er das volle Potenzial hat, um auf der Desmosedici GP23 auf Anhieb konkurrenzfähig zu sein.»

Padovani erwähnte auch Fabio Di Giannantonio, der für den sechsfachen MotoGP-Champion den Platz räumen muss. «Wir danken Fabio für seine Professionalität und wünschen ihm das Beste für den weiteren Verlauf seiner Karriere.»