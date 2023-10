Fabio Di Giannantonio (3.): «Wollte nichts ruinieren»

Das Gresini-Team feierte mit Fabio Di Giannantonio einen weiteren MotoGP-Podestplatz beim GP von Australien. Der Ducati-Fahrer setzte sich in der letzten Runde gegen Brad Binder und Jorge Martin durch und holte Rang 3.

Für Fabio Di Giannantonio muss sich die vergangene Woche wie ein Traum anfühlen. Nach dem vierten Rang beim Rennen in Mandalika, welchen der Italiener als bester Privatier gebührend mit seinem Gresini-Team feiern konnte, gelang ihm beim GP von Australien am Samstag sein erster Podestplatz in der MotoGP-Weltmeisterschaft. «Diggia» brauste mit seiner Ducati nach 27 Runden auf Position 3. Sogar der Sieg war in Reichweite, denn der Rückstand auf Sieger Johann Zarco (Ducati) lag nur bei 0,477 Sekunden.

«Als ich auf das Podium steigen durfte, war ich unglaublich glücklich. Ich musste weinen, auch wenn ich es nicht getan habe. Ich spürte wirklich tiefe Freude in mir», erklärte Fabio Di Giannantonio nach dem Rennen auf Phillip Island. «Wie ich immer schon gesagt habe, wir arbeiten so hart für diese Momente und nun habe ich es endlich geschafft. Auf meine Entwicklung bin ich sehr stolz, denn wir haben großartige Arbeit geleistet in diesem Jahr.»

Der Italiener fügte anschließend hinzu: «Ich bin einfach nur stolz. Stolz auf mein Team, meine Leute zu Hause und letztendlich auch auf mich selbst. Ich habe ein starkes Rennen gezeigt, das war einfach unglaublich. Wir können glücklich sein und davon lernen.»

Wie fühlte sich das Rennen für den Ducati-Piloten an? «Es war eine Achterbahn der Emotionen. Der Start war sehr gut und ich dachte mir, das wird ein guter Tag. Als ich Brad einholen konnte, sagte ich mir, dass ich wirklich stark unterwegs bin», fasste der 25-Jährige zusammen. «Doch als der Reifen begann etwas nachzugeben, musste ich versuchen, bestmöglich mit der Situation umzugehen. Am Ende haben wir Jorge eingeholt und plötzlich war sogar die Möglichkeit auf einen Sieg vorhanden.»

«Die letzte Runde war einfach verrückt. In Kurve 4 waren wir alle zusammen. Mit anderen Fahrern in dieser Gruppe hätte ich versucht zu gewinnen, aber Jorge und Pecco waren mittendrin, da wollte ich nicht alles ruinieren. Ich habe trotzdem das Maximum gegeben, deshalb bin ich auf dem Podium gelandet», lautete das Fazit des Ducati-Fahrers, dessen Platz im nächsten Jahr von Superstar Marc Márquez eingenommen wird.

«Ich bin aktuell arbeitslos», weiß Di Giannantonio, der abschließend hinzufügte: «Man sollte ein Mikrofon im Helm verbauen, denn nach der Zieldurchfahrt habe ich sehr viel geschrien. Es war ein fantastischer Moment. Aber wirklich realisiert habe ich es erst, als ich ins Parc fermé kam und mit dem Team feiern konnte. Ich werde alles versuchen, um auch 2024 dabei zu sein.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Joan Mir

Nicht gestartet: Alex Rins

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.