Alex Rins: Rückflug nach Madrid und ein neuer Plan

​Für Alex Rins endete das MotoGP-Wochenende auf Phillip Island vorzeitig. Obwohl der Honda-Fahrer am Freitag auf Platz 12 kam, nahm er am Samstag nicht mehr am GP teil. Am Sonntag fliegt er zurück nach Spanien.

Alex Rins verletzte sich beim MotoGP-Wochenende in Mugello schwer. Bei einem Überholversuch im Sprintrennen stürzte der Spanier aus dem LCR-Team und zog sich einen doppelten Bruch am rechten Schien- und Wadenbein zu. Er verpasste daraufhin die Rennen auf dem Sachsenring, in Assen, Silverstone, Spielberg, Barcelona, Misano und Indien. Der erste Comeback-Versuch in Motegi endete bereits nach dem Freitagstraining aufgrund von großen Schmerzen.

In Madalika kämpfte sich der Sieger des Texas-GP 2023 durch und feierte Platz 9 am Ende wie ein Podium. Doch nach dem Training am Freitag auf Phillip Island musste Rins erneut aufgeben. Der Sieger des Vorjahres hielt die Schmerzen auf seiner RC213V nicht mehr aus und wird deshalb zurück in seine Heimat fliegen. «Ich bin zur Strecke gekommen und habe mit den Ärzten gesprochen. Sie haben mir gesagt, dass ich schnellstmöglich eine CT-Aufnahme machen lassen sollte. Wir sind dann nach Melbourne gefahren, um die Bilder zu machen», berichtete der 27-Jährige von seinem Tagesablauf.

«Ich habe Schmerzen und bin auch damit gefahren. Die Ärzte sagten mir, dass ich mit diesen Schmerzen besser nicht fahren sollte, bevor wir es erneut überprüft haben», sagte der Spanier nach seiner Untersuchung am Samstag. «Das Ergebnis ist, dass alles an seinem richtigen Platz ist. Nach dem Sturz und dem harten Rennen in Mandalika, bin ich froh, dass es keine Auffälligkeiten an den Platten und Schrauben der Fraktur gibt. Dennoch besteht die Gefahr von Entzündungen oder schlimmeres mit den Muskeln.»

Rins betonte: «Die Schmerzen sind immer da, sie werden nicht schlimmer und wenn ich normal laufe, ist es nichts dramatisches, aber auf dem Bike ist es sehr hart. Ich bin viele Monate nicht MotoGP gefahren, diese zwei Wochenenden sollten ein Training für mich sein.»

«Ich werde am Sonntag nach Madrid fliegen, um es nochmal zu überprüfen und mit den Ärzten zu sprechen. Danach werden wir entscheiden, was wir tun können und wie der Plan aussieht», so der WM-Siebzehnte. «Wenn wir nach Buriram können, werden wir das auch tun. Wenn nicht, werde ich zu Hause bleiben und mich erholen. Ursprünglich war der Plan, erst in Thailand zurückzukehren. Ich habe sogar im Simulator auf dieser Strecke trainiert. Motegi, Mandalika und Phillip Island war also ein Zusatz.»