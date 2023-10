Fabio Quartararo: Gemischte Erinnerungen an Buriram

Nach dem Yamaha-Debakel auf Phillip Island hofft Fabio Quartararo für den Thailand-GP in erster Linie auf gutes Wetter. Er betont aber auch: «Wir wissen, dass wir arbeiten müssen.»

Das aktuelle Übersee-Triple mit drei aufeinanderfolgenden Grands Prix begann für Fabio Quartararo mit einem starken dritten Platz beim Indonesien-GP in Mandalika noch gut, auf Phillip Island musste der Weltmeister von 2021 aber einen Dämpfer hinnehmen. Von Startplatz 17 kam er im vorgezogenen Hauptrennen am Samstag nicht über Rang 14 hinaus.

Eine Chance auf Revanche gab es wegen starker Windböen am Sonntag nicht, an eine Austragung des Sprints war in Australien nicht zu denken. «Wir waren nicht in der besten Startposition, aber ich hätte unser Potenzial im Sprint gerne gesehen. Das Wetter hat es am Sonntag aber nicht zugelassen und das war schade, weil ich die Strecke sehr mag», bedauerte der Yamaha-Werksfahrer.

«Wir hatten ein schwieriges Wochenende auf Phillip Island, wir wissen also, dass wir arbeiten müssen», geht Fabios Blick aber schon nach vorne auf den anstehenden Thailand-GP. «Wir hoffen auf besseres Wetter. Im Vorjahr lief das Rennen auf dem Chang Circuit nicht nach Plan, aber generell mag ich die Strecke sehr. Wir werden mit Sicherheit wieder 100 Prozent geben, um wieder in Richtung Spitze zu kommen.»

Tatsächlich erlebte «El Diablo» im Vorjahr an einem verregneten Renntag in Buriram als 17. ein Fiasko, das den späteren Weltmeister Pecco Bagnaia im Titelkampf wieder voll in Schlagdistanz brachte. 2019 stand Quartararo als Rookie beim Thailand-GP aber auch schon auf der Pole-Position, den Kampf um den Sieg verlor er damals um gerade einmal 0,171 sec gegen Marc Márquez.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.