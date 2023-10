Aleix Espargaró (Aprilia/5.) Misslungener Angriff

Eingangs der letzten Runde des MotoGP-Sprints wollte Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró Luca Marini überholen und in Thailand schon mal aufs Podest fahren. Doch es kam anders – und nicht nach Plan.

«Wir sind sehr konkurrenzfähig auf einer Strecke, die der Aprilia nicht entgegenkommt», freut sich Aleix Espargaró. «Dritter der Qualifikation, erste Startreihe, Platz 5 im Sprintrennen - das heisst, wir sind auf jeden Fall bereit für das Rennen morgen!»

«Nach dem Start versuchte ich, das Tempo von Martin mitzugehen, doch Marini konnte sich immer wieder zwischen uns schieben und Martin fuhr uns davon – das ist halt Racing. Wäre die Startgerade hier länger, hätte ich nach dem Start weitere Plätze verloren», ist sich der Spanier bewusst.

«Ich hatte das Gefühl, mein Speed sei besser als der von Marini, doch als ich ihn überholte, war ich in Schwierigkeiten, weil das Motorrad schwer einzulenken ist, und er konnte mich wieder zurücküberholen», schildert der Aprilia-Werksfahrer. Dann rauschte Brad Binder an Esparago und Marini vorbei auf Platz 2, die beiden letzteren duellierten sich nun weiter um Platz 3.

«Ich versuchte, so nah wie möglich an Marini dranzubleiben, denn in Kurve drei und vier war ich klar schneller. Ich griff in der ersten Kurve der letzten Runde an. Das war ein Fehler, der Angriff misslang und ich wurde rausgetragen auf eine weite Linie. Weil ich schon eine Tracklimit-Warnung hatte, konnte ich die Linie nicht weiterziehen und über die grüne Fläche fahren. Ich musste bremsen, um das Motorrad innerhalb der Streckenbegrenzung zu halten, und Marc Marquez überholte mich auf der Innenlinie nach einem extremen Spätbremsmanöver. Ich glaubte nicht, dass ihm das gelingen würde, aber er ist ein sehr guter Fahrer, besonders im direkten Kampf. Er schaffte es irgendwie, das Motorrad zu verzögern, einzulenken und die Linie zu halten.»

In der letzten Runde im Kampf um Platz 3 noch kaltschnäuzig auf Platz 5 verwiesen, das ist nicht das, was einen MotoGP-Rennfahrer erfreut. «Trotzdem bin ich zufrieden, aber nicht restlos glücklich, vor allem machte das Team einen guten Job und wir wissen, dass wir bereit sind für das Hauptrennen vom Sonntag», blickte Espargaró nach dem Sprintrennen schon wieder nach vorne.

«Die Hitze wird uns morgen zu schaffen machen, das steht fest. Schon heute im Sprintrennen brannten meine Hände, Beine und Hüften von der Abwärme des Motorrads, und morgen werden wir die doppelte Distanz fahren!», schilderte Espargaró und fuhr fort: «Die Reifen werden entscheidend sein. Heute fuhr ich den mittleren Hinterreifen, und dessen Haftung liess in den letzten vier, fünf Runden spürbar nach. Im Training hatte ich ein gutes Gefühl mit dem harten Hinterreifen, den wir morgen wohl einsetzen werden. Darüber hinaus könnte reifenschonendes Fahren morgen von entscheidender strategischer Bedeutung sein.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 32 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 369 Punkte. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 564 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 539 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.