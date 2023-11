Fabio Quartararo (Yamaha): «Das nächste Jahr im Kopf»

Im MotoGP-Titelkampf spielt Fabio Quartararo erstmals seit drei Jahren keine Rolle, daher verfolgt der Yamaha-Werksfahrer im finalen Triple der Saison angefangen mit dem Malaysia-GP in Sepang ein klares Ziel.

In seiner Rookie-Saison in der Königsklasse MotoGP stand Fabio Quartararo 2019 in Sepang schon auf der Pole-Position, der erste Podestplatz beim Malaysia-GP gelang ihm aber erst im Vorjahr als Dritter. Drei dritte Plätze (in Texas, Indien und Indonesien) sind auch die bisherige Saisonbestleistung des Champions von 2021, der als WM-Neunter von Yamaha längst fordert, den Fokus auf die Entwicklung für die Zukunft zu legen.

«Sepang ist eine besonders gute Strecke, um besser zu verstehen, wo wir uns verbessern können – bereits mit dem nächsten Jahr im Kopf, das nicht mehr so weit weg ist», bekräftigte der 24-jährige Franzose vor dem anstehenden Malaysia-GP. «Natürlich sind diese letzten drei Grands Prix auch sehr wichtig und wir werden uns darauf fokussieren, die bestmöglichen Ergebnisse zu holen, wie immer. Wir müssen aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass wir uns so gut, wie es nur geht, auf 2024 vorbereiten.»

Immerhin: «Ich bin insgesamt recht glücklich damit, wie die Dinge laufen. Gegen Ende der Saison haben wir üblicherweise Mühe, aber dieses Jahr sind wir gut unterwegs. Das will ich so fortsetzen», schob «El Diablo» nach.

Teammanager Massimo Meregalli pflichtete seinem Hoffnungsträger bei: «Wir werden Multitasking betreiben – wir können bereits auf 2024 hin arbeiten, andrerseits aber auch weiter Vollgas für die Sprints und Rennen geben, um gute Ergebnisse zu schaffen.»

Der Sepang International Circuit sei dafür eine gute Strecke. Bisher sechs Siege feierte Yamaha auf dem 5,543 km langen Rundkurs 50 km südlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelegen – vier dank Valentino Rossi (2004, 2006, 2008 und 2010) und je einen mit Max Biaggi (2002) und Maverick Viñales (2019).

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.