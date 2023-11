Brad Binder (KTM/4.): «Weiß nicht, wo wir stehen»

Für das Red Bull KTM-MotoGP-Team war es ein Tag mit gemischten Gefühlen in Katar. Während Jack Miller seine RC16 gleich zweimal wegwarf, fuhr Brad Binder mit Platz 4 ein solides Ergebnis am Freitag ein.

Der WM-Vierte Brad Binder wunderte sich nach dem ersten MotoGP-Tag in Katar über die Bedingungen und die relativ wenigen Erkenntnisse, die er sammeln konnte. Der Südafrikaner aus dem Team Red Bull KTM fuhr mit einer Zeit von 1:52,955 min auf dem 5,380 km langen Losail Circuit auf Position 4. Ihm fehlte eine Zehntelsekunde auf Raúl Fernández (Aprilia), der den Freitag an der Spitze beendete.

«Ein solider erster Tag. Die Strecke war im ersten Training in einem viel schlechteren Zustand als ich es erwartet hatte», betonte «Brad Attack» am Freitagabend im Interview. «Sehr schmutzig, besonders durch den Regen letzte Nacht. Es war also wirklich nicht einfach auf Speed zu kommen und Druck zu machen.»

«Bei jeder Ausfahrt wurde die Strecke besser, dadurch war es schwierig, das Limit zu finden», sagte der 28-Jährige. «Ich bin glücklich, den Einzug in Q2 geschafft zu haben, immerhin das wichtigste an einem Freitag. Insgesamt kann ich mich nicht beklagen.»

Im ersten Katar-Training lagen die Rundenzeiten aller Fahrer 3,5 Sekunden hinter den Top-Zeiten. Die Strecke war in keinem guten Zustand. «Immer wenn wir auf diese Art von Strecke kommen, fangen wir bei null an, denn die Unterschiede zum Vorjahr sind immens. Mit den Bedingungen von heute Nachmittag, ist es Zeitverschwendung», lautete das Fazit des KTM-Werksfahrers. «Es fühlte sich so an, als wären wir im Regen unterwegs gewesen, auch die Schräglage. Alles was du dort machst, bringt keine nützlichen Daten oder Erkenntnisse, denn du fährst drei oder vier Sekunden hinterher.»

«Am Abend konnten wir dann erstmals erkennen, woran wir arbeiten müssen. Da wir drei Sätze Reifen zur Verfügung hatten, war es jedoch nicht einfach für uns, denn bei jedem Run waren wir mit anderen Reifen draußen», so Binder. «Es ist schwierig zu verstehen, wir haben viel ausprobiert und ich weiß nicht genau, wo wir stehen. Wir sind vielleicht einen Schritt zurück, aber ich denke, das trifft auf viele zu.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Doha © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo & Tony Arbolino © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales Zurück Weiter

MotoGP-Ergebnis, Zeittraining, Doha (17.11.):

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Doha (17.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15. Escrig, Forward, + 1,447



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,240