Quartararo: «Jorge hatte sicher ein großes Problem»

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) zeigte im vorletzten MotoGP-Event des Jahres in Katar von Startplatz 13 eine sehenswerte Aufholjagd. «Mehr war nicht möglich, das ist unsere Pace», sagte er nach Platz 7.

Während das Qualifying auf dem Lusail Circuit in der Wüste vor der katarischen Hauptstadt Doha für Fabio Quartararo ernüchternd war, der Franzose verpasste den Einzug ins Q2 und stand nur auf Startplatz 13, so ging es mit den Plätzen 8 im Sprint sowie 7 im Grand Prix deutlich nach vorne.

7,828 sec fehlten dem Yamaha-Aushängeschild nach 22 Runden und 118,36 Kilometern auf Überraschungssieger Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati). Bitter: Dessen Teamkollege Alex Marquez und Brad Binder (Red Bull KTM) kamen wenige Zehntelsekunden vor Quartararo ins Ziel, Platz 5 lag für den Weltmeister von 2021 in Reichweite.

«Mein Start war großartig, das Rennen gut», fasste Quartararo zusammen. «Das war meine Pace und das bestmögliche Rennen. Ich war schneller als Alex, kam aber nicht an ihm vorbei. Mein Ziel war, in die Top-5 zu fahren, was mir nicht gelang. Aber wenn du von so weit hinten kommst, dann ist nicht mehr möglich.»

Der Franzose fuhr viele Runden hinter dem WM-Zweiten Jorge Martin (Pramac Ducati), der nach seinem Sprintsieg am Samstag im Hauptrennen auf Platz 10 abstürzte und jetzt 21 Punkte Rückstand auf Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) hat – bei nur noch 37 zu holenden Punkten.

«Er strauchelte und konnte nicht fahren wie am Samstag», schilderte Quartararo. «Ich weiß nicht, welches Problem er hatte, aber das war nicht derselbe Jorge. Er hatte sicher ein großes Problem – sonst fährst du innerhalb 24 Stunden nicht so ein Rennen. Ich wollte ihn sauber überholen und kein Chaos verursachen. Wie er fuhr – ich war schneller als er. Und das, obwohl ich mich schlechter als am Samstag fühlte. Es ist sicher besser, wenn er Rede und Antwort steht und nicht ich.»

Der 24-Jährige liegt vor der letzten MotoGP-Veranstaltung in Valencia am nächsten Wochenende auf dem neunten Gesamtrang. Zum vor ihm platzierten Maverick Vinales (Aprilia) fehlen 25 Punkte, Alex Marquez und Jack Miller sind nur zwei und vier hinter ihm. Quartararo könnte als Bester auf einem japanischen Motorrad sogar noch aus den Top-10 fliegen.

Was den Valencia-Circuit betrifft, ist Fabio jedoch optimistisch: «Ich glaube, dass es gut laufen wird. Wie ich höre, soll der Grip des neuen Asphalts super, super hoch sein. Klar ist aber auch: Verglichen mit den anderen fehlt uns nach wie vor viel.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.