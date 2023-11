Pramac Ducati: In der Team-WM alle Werksteams besiegt

Jorge Martin mit Crew-Chief Daniele Romagnoli (links) am Grid in Lusail

Pramac Ducati feierte in Katar immerhin den Sprint-Sieg und den Gewinn der Team-WM. Außerdem beleuchtet die Firma von Teambesitzer Paolo Campinoti die ganze Rennstrecke.

Beim Katar-GP am Sonntag platzte voraussichtlich der Traum von Jorge Martin vom Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft 2023, weil er in der Allocation von Michelin einen Hinterreifen erwischte, der seinen Aussagen nach «so hart wie Stein» war. Deshalb vergrösserte sich sein Rückstand auf Pecco Bagnaia am Sonntag nach dem enttäuschenden zehnten Platz auf dem Lusail International Circuit von 7 auf 21 WM-Punkte. Der Lenovo-Ducati-Werksfahrer kann Deshalb am Samstag im Sprint bereits Weltmeister werden, wenn er gewinnt und Martin nicht unter die Top-3 fährt.

Natürlich herrschte am Sonntag in Doha eine niedergeschmetterte Stimmung. «Wir hatten denselben Fahrer, dasselbe Motorrad und dieselben Temperaturen am wie am Samstag bei unserem Sprint-Sieg, aber Jorge ist in der Rennpace am Sonntag ca. 1,3 Sekunden langsamer gewesen als am Samstag», wunderte sich Pramac-Teambesitzer Paolo Campinoti am Sonntag im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Mit den Plätzen 10 und 12 von Jorge Martin und Johann Zarco musste Prima Pramac Racing zwar in Katar mit nur zehn Punkten das drittschlechteste Sonntag-Saisonergebnis nach Indien (null Punkte!) und Texas (neun Punkte) hinnehmen. Aber dafür ist der Mannschaft aus Italien, die seit 2005 mit Ducati-Desmosedici-Motorrädern antritt, der erstmalige Gewinn der Team-WM nicht zu nehmen.

Noch nie in der MotoGP-Geschichte hat ein Kundenteam diese Wertung vor allen Werksteams gewonnen!

Martin (4x) und Zarco (1x) haben zusammen insgesamt fünf GP-Siege erbeutet, dazu kommen bei Martin auch noch eindrucksvolle Tissot-Sprint-Siege und vier Pole-Position. In der der Fahrer-WM halten sich beide Piloten unter den Top-5 auf.

Und insgesamt dreimal standen Martin und Zarco gleichzeitig auf dem Sonntag-Podest: In Le Mans (2. und 3. Platz), in Mugello (2. und 3. Platz) und auf dem Sachsenring (1. und 3. Platz).

Und eine weitere Erfolgsmeldung neben dem Sprint-Sieg udn dem Sieg in der Team-WM verzeichnete Paolo Campinoti auf dem Losail Circuit: 50 von seiner Firma hergestellte Diesel-Generatoren erzeugen beim Flutlicht-Event seit 2008 den Strom für die Lichtquellen – sie machen die Nacht zum Tag. «Jetzt ist in Lusail bereits die dritte Generation unserer Stromquellen im Einsatz», verriet der Italiener.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.