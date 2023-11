Fabio Di Giannantonio: Helm und Leder für Test bereit

Mit seinem Katar-Sieg gab Fabio Di Giannantonio die bestmögliche Bewerbung für den letzten verfügbaren Platz im MotoGP-Feld 2024 ab – als Nachfolger von Luca Marini im VR46 Team. Für den Valencia-Test ist er gerüstet.

Nach Fabio Di Giannantonios erstem MotoGP-Sieg stellte auch Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti am Sonntag in Lusail fest, es sei nicht akzeptabel, dass der Römer für 2024 noch keinen Platz im MotoGP-Feld habe. Die große Frage in Valencia ist deshalb, ob der Katar-Sieger auch beim ersten MotoGP-Wintertest am Dienstag auf die Strecken gehen wird. Verfügbar ist dafür nur eine VR46-Ducati.

«Das scheint das einzige verfügbare Motorrad zu sein, sobald sich Luca dazu entscheidet, es endlich zu verkünden», verwies «Diggia» in der Pressekonferenz mit einem breiten Grinsen auf den neben ihm sitzenden Luca Marini. Dessen Wechsel zu Repsol Honda ist ein offenes Geheimnis, die offizielle Bestätigung von HRC lässt aber weiter auf sich warten.

Unterdessen wurden am Donnerstag in Valencia die Gespräche zwischen Diggia-Manager Diego Tavano und den Entscheidungsträgern im Rossi-Team fortgesetzt. Di Giannantonio selbst verriet zumindest: «Ich bin mit einem Helm und einer Lederkombi hiergekommen, um zu versuchen, am Dienstag zu testen.» Welche Farbe hat die Lederkombi? «Schwarz, aber besonders. Wenn ihr sie seht, ist es ein cooles Kit, alles von mir designt.»

Diggia darf sich berechtigte Hoffnungen machen, die Test-Ausrüstung am Dienstag tatsächlich auch auszuführen. «Wir arbeiten an etwas Coolem und haben gute Chancen am Dienstag zu testen – und wir haben jetzt auch ein bisschen größere Chancen, im nächsten Jahr wieder in der Startaufstellung zu stehen», bestätigte er schmunzelnd. «Wir arbeiten hart daran.»

«Meiner Meinung nach waren wir mit Diego und meiner Crew auch etwas mutig, weil wir nie wirklich einen Plan B in Betracht gezogen haben. Wir haben immer riskiert und versucht, unseren Weg zu verfolgen – also zu versuchen, auch im nächsten Jahr im MotoGP-Feld zu sein. Noch ist nichts abgeschlossen, wir arbeiten daran, aber wir sind ein bisschen näher dran. Für den Moment sehe ich das schon als Sieg», unterstrich Di Giannantonio.

Dem VR46 Team streute der 25-jährigen Römer auch schon Rosen: «Es ist mit Sicherheit ein großartiges Team. Ihre Arbeit hinter den Kulissen ist großartig, was sie in der Academy und alle gemeinsam leisten. Sie sind über die Moto3 und die Moto2 in die MotoGP gekommen und waren in jeder Klasse immer super gut. Für mich wäre es eine großartige Erfahrung und Herausforderung und ich glaube, auch eine großartige Chance, um viel zu lernen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.