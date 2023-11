Valencia Q2: Pole für Viñales, Bagnaia vor Martin

Beim MotoGP-Finale in Valencia steht mit Maverick Viñales eine Aprilia auf der Pole-Position. Im WM-Kampf verschaffte sich Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia trotz Umweg über Q1 die bessere Ausgangslage.

WM-Leader Francesco «Pecco» Bagnaia erledigte im Qualifying 1 die Pflichtaufgabe und löste in 1:29,054 min souverän sein Q2-Ticket. In die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der die Startplätze 1 bis 12 vergeben werden, startete Bagnaia nach dem Q1-Umweg allerdings auf einem vier Runden alten Hinterreifen.

Sein Titelrivale Jorge Martin bewies schon in der Boxengasse sein Reaktionsvermögen, als er blitzartig eine Abreißscheibe von Marc Márquez abfing, die beinahe in den Lufteinlass seiner GP23 geflogen wäre.

Die Q2-Richtzeit setzte Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder mit einer 1:29,171 min, Martin reihte sich nur 0,011 sec dahinter auf Rang 2 ein. Brads Teamkollege Jack Miller war mit 0,099 sec Rückstand Dritter.

Die Entscheidung fiel aber erst in den finalen sechs Minuten: Bagnaia gelang auf seinem ersten frischen Soft-Hinterreifen der Session in 1:29,167 min auf Anhieb eine neue Zwischenbestzeit, in seiner zweiten Runde legte der Titelverteidiger noch eine 1:29,023 min nach.

Die erste 1:28er-Zeit auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo gelang dann allerdings Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales, der auf die Pole-Position stürmte!

Martin war zwar einmal auf Bestzeit-Kurs – dicht gefolgt von Marc Márquez, der ihn in Kurve 9 fast berührt hätte, als der Pramac-Ducati-Pilot etwas weit ging. Der WM-Zweite verlor Zeit und musste ein weiteres Mal angreifen – und Marc Márquez stürzte beim Versuch, an seinem Zugpferd dran zu bleiben!

Alex Márquez sorgte für eine weitere Gelbphase, eine Minute stand danach aber noch auf der Uhr – aber Martin gelang keine Verbesserung mehr, weil er nach einem Fehler in Kurve 4 auch seine letzte fliegende Runde abbrechen musste. Damit muss sich der «Martinator» mit Startplatz 6 begnügen, während sich Bagnaia auf Platz 2 hielt.

Johann Zarco komplettiert beim Finale und seinem letzten Auftritt als Ducati-Pilot die erste Startreihe, gefolgt vom Red Bull-KTM-Duo Miller und Binder, wobei der Südafrikaner im Finish noch einen Sturz verzeichnete.

Nur 21 Fahrer werden im Grid stehen: Für Repsol-Honda-Werksfahrer Joan Mir ist das Saisonfinale nach seinem Crash am Freitagvormittag frühzeitig beendet. Nach einem medizinischen Check am Samstagmorgen und Rücksprache mit seinem Team stand fest, dass er sich im Hinblick auf den Test am Dienstag erholen werde.

MotoGP-Ergebnis Q2, Valencia (25.11.):

1. Viñales, Aprilia, 1:28,931 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,092 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,213

4. Miller, KTM, + 0,230

5. Binder, KTM, + 0,240

6. Martin, Ducati, + 0,251

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,292

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,330

9. Marc Márquez, Honda, + 0,344

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,507

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,579

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,866



Die weitere Startaufstellung:

13. Augusto Fernández, KTM

14. Bastianini, Ducati

15. Quartararo, Yamaha

16. Nakagami, Honda

17. Marini, Ducati

18. Pol Espargaró, KTM

19. Morbidelli, Yamaha

20. Rins, Honda

21. Savadori, Aprilia