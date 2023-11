Maverick Viñales (4.): «Besser aufgestellt als wir»

Nach der Pole-Position und einer starken Anfangsphase fiel Maverick Viñales beim MotoGP-Sprint in Valencia bis auf Rang 4 zurück. Die Ursache hierfür sah der Aprilia-Werksfahrer in der Reifenwahl.

Maverick Viñales war es am Samstagmorgen auf dem Circuit Ricardo Tormo gelungen, mit einem neuen All-Time-Lap-Record von 1:28,931 min seine erste Pole-Position seit dem Assen-GP 2021 einzufahren.

Und auch der Start in den 13-Runden-Sprint am Nachmittag verlief für den Aprilia-Werksfahrer dank Änderungen an der Kupplung seiner RS-GP23 deutlich besser als in den bisherigen Grand Prixs. «Ja es stimmt, mein Start war besser, da ich die Power gut dosieren konnte», bestätigte «Top Gun», der lediglich Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia durchkommen ließ. «Sein Überholmanöver überraschte mich nicht, denn deren Bike liegt deutlich tiefer, wodurch sie mehr Leistung auf die Straße bringen können», kommentierte der Spanier das Manöver mit einem Schulterzucken.

Viñales hielt sich sechs Runden lang auf Position 1 und wehrte dabei souverän die Angriffe von KTM-Werksstar Brad Binder ab. Doch ab Rennmitte begann der 25-fache GP-Sieger zurückzufallen und musste sich schließlich mit 3,106 sec Rückstand auf Sieger Jorge Martin (Pramac Ducati) mit Platz 4 zufriedengeben. «Die Wahl des Hinterreifens hat uns nicht in die Karten gespielt», gestand er anschließend und fügte an: «Ich dachte, dass ich mit dem Medium-Reifen den Unterschied machen kann. Aber das, was ich gezeigt habe, war das Maximum.»

Der 28-Jährige war neben Bagnaia und Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) der einzige Fahrer, der auf die mittlere Reifenmischung gesetzt hatte, während sich die Top-3 für den weichen Hinterreifen entschieden hatten. «Die erste Runde war sehr gut. Aber die Fahrer mit dem weichen Reifen waren besser aufgestellt als wir. Besonders in den langen Kurven habe ich Zeit verloren. Das war seltsam, denn normalerweise ist der Medium-Reifen in solchen Situationen die bessere Wahl», stellte Viñales fest.

Daraus schlussfolgerte der Pole-Setter, der beim letzten GP der Saison 2023 seinen ersten Aprilia-Sieg vor Augen hat: «Am Sonntag werden wir wahrscheinlich den weichen Reifen nehmen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Die Situation ist wirklich seltsam.» Dennoch beteuerte er: «Wir bereuen nichts, da es für uns die beste Wahl war.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20. Savadori, Aprilia, + 25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)



MotoGP-WM-Stand nach 38 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 442 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 675 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 633 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.