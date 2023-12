So verbrachten die MotoGP-Stars die Weihnachtstage

Francesco Bagnaia war neben Nonna Luciana in der Küche im Einsatz

Franco Morbidelli besuchte seine brasilianische Familie in Iputinga

Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres und auch Bagnaia, Márquez und Co. genießen die Feiertage im Kreis der Familie. Ein bisschen Action durfte in den vergangenen Tagen aber auch nicht fehlen.

Auf Rocco’s Ranch unweit von Barcelona gaben jede Menge GP-Piloten kurz vor Weihnachten traditionell noch einmal Gas: Beim «TT Christmas»-Flattrack-Rennen, bei dem dieses Jahr 9000 Euro für den guten Zweck gesammelt wurden, landete MotoGP-Vizeweltmeister Jorge Martin mit Ricky Cardús auf Rang 3. Der Sieg ging an das Duo mit dem künftigen Moto2-Piloten Diogo Moreia und Ferrán Cardús.

Neben den Espargaró-Brüdern war auch MotoGP-Rookie Pedro Acosta dabei, der sich an Weihnachten übrigens von seinem bisherigen Helmausrüster MT Helmets verabschiedete. «Was nicht viele wissen: Sie haben meine Karriere gerettet, sie haben im CEV auf mich gesetzt und sich ohne zu zögern um alles gekümmert», verriet der zweifache Weltmeister (Moto3 2021 und Moto2 2023) und bedankte sich für fünf gemeinsame Jahre. «Ich glaube wirklich, dass sich unsere Wege einmal wieder kreuzen werden.»

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk gab es für Fabio Di Giannantonio, der am Abend des 23. Dezembers im rund 72.000 Zuschauer fassenden Fußballstadion «Stadio Olimpico» beim Heimspiel von AS Roma gegen Napoli auf dem Platz die «Tifosi» grüßen durfte. «Vor fünf Jahren habe ich noch das Ticket bezahlt, um mit meinem Vater und meinen Freunden ins Stadion zu gehen», erinnerte sich Katar-Sieger «Diggia» auf seinem Threads-Kanal. «Was für eine fantastische Geschichte ist das Leben.»

Weihnachten ist für Márquez und Co. aber vor allem eine willkommene Gelegenheit, um nach der intensiven Saison entspannte und festliche Tage mit der Familie zu verbringen. Auch die vierbeinigen Freunde durften bei vielen MotoGP-Assen mit auf die zu den Weihnachtsgrüßen veröffentlichten Bildern.

Für Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia, der seit Jahren in Pesaro an der Adriaküste trainiert und lebt, ging es für die Feiertage mit seiner Verlobten Domizia zur Familie nach Chivasso bei Turin. Hobbykoch Pecco half seiner Oma, Nonna Luciana, wie jedes Jahr beim Zubereiten der Gnocchi.

Eine weitere Reise nahm sein VR46-Kumpel Franco Morbidelli auf sich, der die Feiertage in der Heimat seiner brasilianischen Mutter verbrachte. «Familie, gutes Wetter und Brasilien war die Magie, die ich gebraucht habe. Ich hoffe, euer Weihnachten war so voller Glück, Freude und Frieden wie meines», richtete der neue Pramac-Ducati-Pilot über seinen Instagram-Kanal aus.

Die frischvermählten Brad und Courtney Binder verbrachten die Feiertage in Shelly Beach an der Küste Südafrikas. Familie Oliveira feierte erstmals zu viert, Miguels und Andreias zweijähriges Töchterchen Alice bekam mit Pedro im November einen kleinen Bruder. Papa Miguel ließ sich am 25. Dezember sogar zu einem Eisbad hinreißen.