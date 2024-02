Pramac Ducati: Teamvorstellung bei erstem Formel-1-GP

In Katar noch im schwarzen Test-Leder: Jorge Martin

Die letztjährigen MotoGP-Teamweltmeister von Prima Pramac Racing wählten das F1-Fahrerlager von Bahrain für die Präsentation des 2024er-Looks von Jorge Martin und Franco Morbidelli.

Die Formel 1 hält auf dem Bahrain International Circuit noch bis zum 23. Februar einen dreitägigen Wintertest ab, ehe in der kommenden Woche der Saisonauftakt der Königsklasse auf vier Rädern erfolgt.

Die MotoGP-Piloten haben ihre Vorsaison bereits absolviert, einzig ein Termin steht vor dem ersten Motorrad Grand Prix des Jahres von 8. bis 10. März in Katar noch aus: Prima Pramac Racing wird am 28. Februar als letzte MotoGP-Mannschaft die traditionelle Teamvorstellung abhalten und das neue Design für die Ducati Desmosedici GP24 von Vizeweltmeister Jorge Martin (26) und Neuzugang Franco Morbidelli (29) präsentieren.

«Je länger man wartet, umso besser wird es», kündigte die Truppe von Paolo Campinoti die Präsentation mit Verweis auf die tatsächlich besondere Location an: Pramac stellt sich im Vorfeld des F1-Auftakts im Fahrerlager des Bahrain International Circuits vor.

Angesetzt ist die Teamvorstellung am kommenden Mittwoch in Sakhir um 19 Uhr Ortszeit, für Fans in Mitteleuropa geht es aufgrund zwei Stunden Zeitverschiebung um 17 Uhr los. SPEEDWEEK.com wird wieder einen Livestream anbieten.