MotoGP-Thriller: Enea Bastianini mit Pole Position

Teamkollege Bagnaia muss aus Reihe zwei in die Rennen gehen

Große Aufregung beim entscheidenden Kampf um Starplatz eins. Marc Márquez und Brad Binder gingen schnell zu Boden. Profiteure sind Enea Bastianini, Maverick Vinales und Jorge Martin.

Volle Action in Portugal: Gleich beim ersten Run flogen sowohl Marc Márquez als auch Brand Binder vom Bike. Pecco Bagnaia gelang die erste 1:37er Runde und damit die erste Position. Jack Miller knapp dahinter auf Rang zwei.

Fünf Minuten vor Ende des Q2 haben nur sechs Fahrer eine erste Zeit abgelierfert.

Drei Minuten vor Ende beginnt der Showdown. Erst geht Jorge Martin an die Spitze, Enea Bastianini holt wenige Sekunden später die beste Zeit. Der Italiener schafft es Platz eins zu halten, denn Maverick Vinales verpasst den finalen Schlag um winzige 0,082 sec.

Jorge Martin Martin holt den letzten Platz in der ersten Startreihe. Bagnaia Vierter vor Jack Miller und Marco Bezecchi. Rookie Acosta wird mit Platz sieben ebenfalls glücklich sein.

Enttäuschung dagegen bei Marc Márquez, der zwar nochmals auf die Strecke ging aber nur Achter ist. Noch ärger: Brad Binder muss von Position 10 in die Rennen gehen.

1. Enea Bastianini (I) Ducati 1:37,706 min

2. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,082 sec.

3. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +0,106 sec.

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati + 0,216 sec

5. Jack Miller (AUS) KTM +0,326 sec.

6. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +0,366 sec.

7. Pedro Acosta (E) GASGAS +0,366 sec.

8. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +0,432 sec.

9. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,441 sec.

10. Brad Binder (ZA) KTM +0,616 sec

11. Alex Rins (E) Yamaha +0,706 sec.

12. Alex Márquez (E) Gresini Ducati +0,796 sec.