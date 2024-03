MotoGP: Sprinten oder nicht sprinten

Kolumnist Michael Scott geht der Sache mit der Sprinterei auf den Grund. Dem Format, dass den MotoGP-Fans vor einem Jahr zwei Rennen je Wochenende beschert hat. Ein munteres dafür und dagegen unseres britischen Insiders.

Nach einem Jahr sind die Meinungen über den Wert der Sprintrennen immer noch geteilt. Die meisten Fans lieben sie. Die meisten Fahrer? Vielleicht nicht so sehr. Einige wenige (wie Jack Miller und der häufigste Sprintgewinner Jorge Martin) freuen sich über die Möglichkeit, doppelt so oft Rennen zu fahren. Andere (z. B. Fabio Quartararo) sind der Meinung, dass - neben anderen negativen Aspekten - das zusätzliche Rennen ein Wochenende trivialisiert, das einem einzigen ernsthaften Wettbewerb gewidmet sein sollte.

Für sie untergräbt der Sprint die Ernsthaftigkeit der Weltmeisterschaft. (Vielleicht sollte es in seinem Zusammenhang heißen: Weltmeisterschaft!)

Für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Motorradrennen eine Angelegenheit der Ernsthaftigkeit sind. Der Gedanke erscheint mir ein wenig kostbar. Ein bisschen selbstverliebt.

Es ist nur ein Motorradrennen, wie der wunderbar nüchterne Mick Doohan einmal einem Interviewer sagte, dessen Fragen er ein wenig aufgeblasen fand.

In der vergangenen Woche deutete jedoch eine lebhafte Diskussion mit einem Kollegen - einem begeisterten Sprinter-Gegner - darauf hin, dass das Argument nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.

Sein Haupteinwand war die Frage der Sicherheit - die Gefahr, sich zu verletzen, ist größer. Letztes Jahr sei die Zahl der Fahrer, die das Sonntagsrennen verletzungsbedingt verpassten, um 300 Prozent gestiegen, behauptete er.

Das klingt viel, wenn man es so ausdrückt. Aber es handelt sich um einen Prozentsatz einer sehr kleinen Stichprobe: von durchschnittlich einem pro Rennen auf weniger als drei. In nur einem einzigen unglücklichen Jahr brachen bei Stürzen, die vielleicht harmlos gewesen wären, stattdessen Knochen - wie bei Alex Rins' bösem doppelten Beinbruch in Mugello. Der Ausgang von schnellen Stürzen liegt immer im Schoß der Götter. Um aussagekräftig zu sein, müssen die Statistiken weniger selektiv sein.

Oder sie müssen aus einer größeren Stichprobe stammen. Es ist irreführend, riesige Prozentsätze aus sehr kleinen Zahlen zu ziehen.

Ein zweiter Einwand beschuldigt die Sprints, ihnen die Trainingszeit zu stehlen, insbesondere das freie Training, in dem die Fahrer an der Rennabstimmung arbeiten können, anstatt nur einzelne Runden für einen entscheidenden Startplatz abzuspulen. Da ist etwas dran. Die Trainingszeit war ohnehin schon knapp bemessen, und letztes Jahr wurde es noch schlimmer.

Davor gab es 135 Minuten sogenanntes freies Training, wobei alle Zeiten für die Auswahl der Top Ten in Q2 zählten, um einen Start in den ersten vier Reihen zu garantieren. Erst am Samstagnachmittag gab es noch einmal 30 Minuten echtes freies Training, plus 20 Minuten Warm-up am Rennmorgen.

Am Ende des letzten Jahres wurden die beiden Freitagssitzungen von 90 auf 105 Minuten verlängert, und am Samstagmorgen gab es 30 Minuten freies Training. Die Aufwärmphase am Sonntag wurde auf 10 Minuten verkürzt. Damit sank die Gesamttrainingszeit, sowohl für das gezeitete als auch für das freie Training, von 185 auf 145 Minuten (ohne die Qualifying-Sitzungen).

In Anbetracht der Beschränkungen für Tests außerhalb der Rennen wurde die Zeit im Sattel dadurch noch weiter verkürzt. Ein wichtiger Nebeneffekt war, dass die Bedeutung der Elektronik und der Einsatz von KI-Simulationen zur Verkürzung der Getriebe-, Fahrwerks- und Federungseinstellungen hervorgehoben wurde. Dies begünstigte die reicheren Teams.

Der Sprint hat dies noch verschlimmert ... aber es war für alle gleich «schlimm». Dann die Frage der Banalisierung. Der Kompromiss zur Würde. Die Halbpunktesprints trüben die Sache zwar, aber wenn man bedenkt, dass Bagnaia nur vier von ihnen gewonnen hat, Martin dagegen neun, aber sieben volle Rennen, Martin dagegen vier, dann versteht man, warum er Meister wurde. Die Hauptrennen bleiben wichtiger.

Seine Vorgehensweise war eindeutig bewusst. Während Martin losstürmte, nutzte Bagnaia die Sprints, um weiteres Wissen und Munition für das Hauptrennen zu sammeln. Gleichzeitig minimierte er das Risiko, indem er einen engen Kampf vermied, wenn es nur noch um eine Handvoll Punkte ging.

Wendet man die gleiche Denkweise auf den Rest des Feldes an, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Sprints keine echten Rennen sind und nicht ernst genommen werden sollten. Und damit könnten Sie Recht haben. Aber andererseits sieht ein intelligenter Fahrer jedes Rennen ohnehin nicht als isolierte Jagd nach Geld, sondern als Teil einer Meisterschaftskampagne. Sind also irgendwelche dieser Rennen echte Rennen?

Die letzte Anschuldigung: Die MotoGP kopiere die F1, die 2021 Sprintrennen einführt. Vielleicht ja, aber auch nicht ganz. In der F1 gibt es nur sechs und nicht bei jedem Rennen, während die Autoserie in diesem Jahr tatsächlich die MotoGP imitiert hat, indem sie ihr Sprint-Punktesystem von den ersten drei auf die ersten acht erweitert hat.

Der neue Marketing-Chef der MotoGP, Dan Rossomondo, der letztes Jahr neu eingestellt wurde und frisch von der NBA kommt, hat die Sprints nicht erfunden, aber er mag sie (Überraschung, Überraschung) als "ein Produkt, das die Leute als Test für unser Hauptrennen nutzen können". Eine Art weniger anstrengende Vorspeise an einem Samstagnachmittag für diejenigen, denen das Hauptrennen zu anstrengend ist.

Ich? Ich mag sie auch. Nicht als «Produkt», sondern weil sie die Grundvoraussetzung für eine Weltmeisterschaft erfüllen, indem sie «nur ein Motorradrennen» sind.

Und je mehr, desto besser.