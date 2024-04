Jorge Martin: «Kann mich nicht mit ihm vergleichen»

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin schätzt sich für die Rennen viel stärker ein, als sein fünfter Platz am Freitag in Jerez aussagt. «Mit meiner Pace kann ich gewinnen», ist der Pramac-Ducati-Pilot überzeugt.

Weltmeister Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) beendete das Zeittraining auf dem Circuito de Jerez am Freitag mit der Rekordrunde 1:36,025 min als Erster, exakt eine Zehntelsekunde vor Austin-Dominator Maverick Vinales (Aprilia) und 0,143 sec vor Marc Marquez (Gresini Ducati) auf Position 3. WM-Leader Jorge Martin verlor als Fünfter gute vier Zehntelsekunden.

«In der Zeitenjagd strauchelte ich, aber wenn ich am Samstag alles richtig zusammenfüge, dann kann ich super schnell sein», hielt Martin fest. «Mein Ziel ist, in der ersten Reihe zu stehen. Ich fuhr elf Runden am Stück, um zu verstehen, welche Probleme auftreten. Das Bike funktionierte gut, es gab keine Vibrationen. Zwar geriet ich zeitweise in den Verkehr, meine Rundenzeiten waren aber immer niedrige 1:37 min. Das ist eine Pace, mit der ich die Rennen gewinnen kann. Ich glaube, dass es strecken- oder temperaturabhängig ist, wenn die Vibrationen auftreten. Das Warum ist schwierig zu verstehen.»

Der Spanier erzählte, dass er einiges an seiner Ducati umbauen ließ, um sie für die Bremsphase zu verbessern. «Ich habe mich mit Pecco und Marc verglichen und bin auf der Bremse extrem nahe an ihnen dran», betonte Martin. «Ich bin bereit und in diesem Punkt besser als letzte Saison. Ich kann attackieren und mich auch verteidigen, wenn ich vorne liege. Maverick wird auch stark sein, mit ihm kann ich mich aber nicht vergleichen, weil mir seine Daten nicht vorliegen. Sein Bike hat in den schnellen Kurven ein extrem gutes Turning, wenn er so weitermacht, wird er ein Sieganwärter sein. In den letzten drei Rennen war er gut. Mal sehen, wie er sich auf Strecken schlagen wird, auf denen er für gewöhnlich strauchelt.»

Laut Wettervorhersage soll es in Jerez am Samstagmorgen bis zirka 10 Uhr leicht regnen. Jorge Martin bereitet das keine Sorgen, «ich habe im Regen schon gewonnen», hielt der 26-Jährige fest. Zweifel hat er nur bei Mischverhältnissen, «da mangelt es mir an Vertrauen. Vor allem mit Regenreifen auf abtrocknender Strecke. Entweder soll es richtig regnen oder gar nicht. Und kommt es anders, muss ich eben versuchen, mich zu verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514



Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145