Jorge Martin ratlos: Wieso landete er im Kiesbett?

Bis zur zehnten Runde lag MotoGP-WM-Leader Jorge Martin im «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Espana» in Jerez auf dem ersten Platz, dann rutsche er aus. Sein Selbstbewusstsein erlitt dabei keinen Schaden.

Aus der ersten Runde des Jerez-GP kam Weltmeister Pecco Bagnaia als Erster zurück, der sich mit erstaunlichen Manövern von Startplatz 7 aus nach vorne gearbeitet hatte. Dann übernahm Jorge Martin die Spitze. Bis zur zehnten Runde agierte der Spanier aus dem Team Prima Pramac Ducati souverän und führte die virtuelle WM-Wertung mit 47 Punkten Vorsprung an.

Als Martin in Kurve 6 das Vorderrad wegrutschte, war das Schall und Rauch. Der 26-Jährige musste sich aus der Box anschauen, wie Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) zum Sieg stürmte, Marc Marquez Paroli bot und den Rückstand in der Gesamtwertung auf 17 Punkte reduzierte.

«Ein seltsamer Crash, ich war gleich schnell wie in den vorherigen Runden und bremste an gleicher Stelle», grummelte Jorge beim Treffen mit einigen Journalisten. «Wir müssen uns das im Detail anschauen, um es besser zu verstehen und für die Zukunft vorzubeugen. Meine Pace war bis dahin konstant gut, eine Pace wie Pecco am Schluss hätte ich aber nicht fahren können. Ich schonte bereits den Hinterreifen, war fokussiert und zuversichtlich und hatte nicht erwartet, an dieser Stelle zu stürzen. In anderen Kurven riskierte ich mehr. Hätte ich gepusht, könnte ich den Sturz verstehen, aber dem war nicht so.»

Dass der Sturz wegen zu hohem Luftdruck des Vorderreifens geschah, schloss der Vizeweltmeister des Vorjahres aus.



«Wir werden herausfinden, weshalb der Sturz passierte und eine Lösung finden», hielt Martin fest. «Deshalb bin ich entspannt, seit letztem Jahr habe ich mich in diesem Punkt deutlich verbessert. Ich gewann das Rennen am Samstag, war im Trockenen und Nassen sehr konkurrenzfähig, und führte am Sonntag zehn Runden lang. Ich verlasse Jerez nicht mit nichts, zwölf Punkte sind nicht schlecht. Deshalb mache ich mir keine speziellen Sorgen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Jerez (28. April):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 40:53,306 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,372 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,903

4. Alex Márquez (E), Ducati, +7,205

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,253

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,801

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,063

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,979

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,217

10. Pedro Acosta (E), KTM, +20,762

11. Raul Fernández (E), Aprilia, +23,508

12. Joan Mir (E), Honda, +23,584

13. Alex Rins (E), Yamaha, +28,452

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,049

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,015

16. Stefan Bradl (D), Honda, +41,433

17. Luca Marini (I), Honda, +43,323

– Augusto Fernández (E), KTM, 6 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 8 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 14 Runden zurück

– Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 16 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 16 Runden zurück

– Dani Pedrosa (E), KTM, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



*Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck

WM-Stand nach 8 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Bagnaia 75. 3. Bastianini 70. 4. Acosta 69. 5. Vinales 63. 6. Marc Márquez 60. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Bezzecchi 36. 10. Di Giannantonio 34. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Oliveira 23. 14. Miller 22. 15. R. Fernández 12. 16. Mir 12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Rins 6. 20. Morbidelli 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 133 Punkte. 2. KTM 95. 3. Aprilia 82. 4. Yamaha 27. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 145 Punkte. 2. Aprilia Racing 102. 3. Prima Pramac Racing 98. 4. Gresini Racing 87. 5. Red Bulll KTM Factory Racing 81. 6. Red Bull GASGAS Tech3 79. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 70. 8. Trackhouse Racing 35. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.