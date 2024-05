Le Mans, FP1: Acosta brillierte als 2., Martin vorne

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin (Pramac) sorgte im ersten freien Training in Le Mans für die Bestzeit, Ducati, KTM und Aprilia fahren auf Augenhöhe. Yamaha und Honda liegen erneut deutlich zurück.

Das erste 45-minütige MotoGP-Training am Freitagvormittag ist ein freies, in dem die Fahrer und Teams ohne Ergebnisdruck an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können.



Im zweiten, einstündigen Training am Nachmittag, Beginn in Frankreich ist um 15 Uhr, geht es dann um den direkten Einzug ins Qualifying 2, nur die Top-10 schaffen das. Die restlichen Piloten müssen am Samstag ab 10.50 Uhr den Umweg über das Qualifying 1 nehmen.

Für die erste nennenswerte Bestzeit im FP1 sorgte Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:31,971 min, der als Erster unter 1:32 min blieb. Zum Vergleich: Für die schnellste Rennrunde auf dem Circuit Bugatti sorgte 2022 Pecco Bagnaia (Ducati) in 1:31,778 min, im selben Jahr stellte der Italiener mit 1:30,450 min den Pole-Rekord auf.

15 min vor Schluss führte Ducati-Lenovo-Werksfahrer Enea Bastianini mit 1:31,837 min, die ersten elf lagen zu diesem Zeitpunkt innerhalb 0,4 sec.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) katapultierte sich bei noch acht Minuten auf der Uhr mit der KTM RC16 auf Platz 2, zwei Minuten später übernahm der Spanier mit 1:31,658 min sogar die Spitze und war damit bereits besser als Bagnaia in der schnellsten Rennrunde.

WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) legte mit 1:31,421 min nach, diese Zeit genügte letztlich für die Spitzenposition. Zahlreiche schnelle Runden wurden kurz vor Ende der Session wegen gelber Flaggen gestrichen, Acosta wurde Zweiter vor Aprilia-Ass Maverick Vinales und den Ducati-Werksfahrern Bastianini und Bagnaia. Marc Marquez landete auf Position 9.

Die japanischen Hersteller agieren auch in Le Mans schwachbrüstig: Alex Rins brachte die beste Yamaha auf Platz 13, Teamkollege Fabio Quartararo pflügte 4 min vor Trainingsende nach einem Verbremser durchs Kiesbett und wurde 20. Die beiden Honda-Werksfahrer Joan Mir und Luca Marini belegten unter 22 Teilnehmern die letzten Plätze, Johann Zarco (LCR Honda) wurde 16.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, FP1 (10. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,421 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,237 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,257

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,416

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,431

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,475

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,490

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,521

9. Marc Márquez (E), Ducati, +0,550

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,559

11. Jack Miller (AUS), KTM, +0,614

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,649

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,691

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,800

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,865

16. Johann Zarco (F), Honda, +0,982

17. Augusto Fernández (E), KTM, +1,012

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,125

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,164

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,277

21. Joan Mir (E), Honda, +1,587

22. Luca Marini (I), Honda, +1,929