Jorge Martin: «Bin entspannt und zuversichtlich» 09.05.2024 - 18:57 Von Otto Zuber

© Gold & Goose Jorge Martin: «Es wäre nur natürlich, wenn der nächste Schritt ins Werksteam führen würde»

Jorge Martin musste am Rennsonntag in Jerez einen schmerzlichen Nuller einstecken. Der WM-Leader stürzte in Führung liegend. Dennoch steigt er mit viel Zuversicht ins nächste Kräftemessen in Le Mans.