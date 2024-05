Nach Platz 17: Brad Binder (KTM) blieb nur die Ironie

Brad Binder verfehlte auf dem Bugatti Circuit von Le Mans am Freitag den direkten Einzug ins MotoGP-Qualifying 2 wegen eines Fehlers. Der Südafrikaner aus dem Team Red Bull KTM glänzte dafür mit Humor.

Brad Binder (28) erlebte am MotoGP-Freitag in Le Mans einen bitteren Rückschlag. Während sein australischer Teamkollege Jack Miller (29) am Ort seines ersten MotoGP-Triumphes auf Platz 6 bretterte, handelte sich Binder 0,976 sec Rückstand auf die Fabelzeit von Jorge Martin (Pramac Ducati) ein.

Mit Platz 17 war «Brad Attack» am Freitagnachmittag recht weit von den begehrten Top-10 entfernt. Der KTM-Werksfahrer musste nach einem Fehler kurz vor Schluss auch noch einen Ausrutscher

hinnehmen, der ihn aller Chancen auf den direkten Einzug ins Qualifying 2 beraubte.

© Gold & Goose Jorge Martín © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Álex Márquez © Gold & Goose Álex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

«Ich habe sehr viel Zeit auf den Rollern verbracht», schilderte der zweifache MotoGP-Sieger sarkastisch. «Die Jungs sind beeindruckend, sie gehen ordentlich Risiko auf dem Weg zurück an die Box. Sie sind besser gefahren als ich.»

Dann sagte Brad zu seinem Tag: «Ich habe mich gut gefühlt und war auch schnell. Es war aber ein ziemliches Durcheinander. Leider kam dann mein erster Sturz – ich musste einen neuen Reifen holen, weil das Bike in den Kies gerutscht ist. Der neue Reifen war dann bei Halbzeit verbraucht. Auf meiner ersten schnellen Runde am Ende bin ich dann in der letzten Kurve gestürzt. Es war kein guter Tag für uns.»

Zu was die RC16 in der Lage war, zeigte noch mehr als Teamkollege Miller der beeindruckende Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) als Dritter.

Brad versicherte: «Das Gefühl ist gut, aber wir müssen etwas adaptieren. Ich hatte eigentlich dreimal den gleichen Sturz. Wir wissen aber, warum es passiert ist, das ist gut. Es sieht ein wenig danach aus, dass es meine Linie war. Ich bin in die vorletzte Kurve später eingebogen als alle meine Markenkollegen, das hilft wohl nicht. Ich hoffe, das ist der Grund.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Zeittraining (10. Mai):



Direkt im Qualifying 2:

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:30,388 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,187

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,269

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,295

6. Jack Miller (AUS), KTM, +0,311

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,326

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,375

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,397

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,400



Im Qualifying 1:

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,410

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,451

13. Marc Márquez (E), Ducati, +0,679

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,831

16. Augusto Fernández (E), KTM, +0,855

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,976

18. Joan Mir (E), Honda, +1,133

19. Alex Márquez (E), Ducati, +1,142

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,186

21. Luca Marini (I), Honda, +1,472

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,743