Le Mans, Q2: Jorge Martin mit Rekord auf Pole!

Jorge Martin stürzte auf dem Bugatti-Rundkurs von Le Mans im Q2, konnte sich aber dennoch über die Pole freuen, die er sich mit einem neuen Rekord zuvor gesichert hatte. Er blieb nicht der Einzige, der stürzte.

In Le Mans stellte Maverick Viñales die FP2-Bestzeit auf, Alex Márquez stürzte in der achten Kurve. Der jüngere der beiden Márquez-Brüder blieb am Ende Fünftschnellster der Session, sein Gresini-Ducati-Teamkollege Marc Márquez reihte sich gleich hinter ihm ein.

Der achtfache Champion musste im Q1 antreten und legte mit 1:30,586 min zunächst die Messlatte für die weiteren Q1-Teilnehmer, bevor er in der dritten Kurve eine Schrecksekunde erlebte. Der Spanier verlor die Kontrolle über die Front und wäre beinahe gestürzt.

Am Ende durften sich aber Enea Bastianini und Miguel Oliveira über den Q2-Einzug freuen. Bastianini sicherte sich das Weiterkommen mit 1:30,233 min und stellte damit einen neuen Rekord auf. Lokalmatador Johann Zarco stürzte in der sechsten Kurve.

Das Q2 durften die zwölf Teilnehmer bei 22 Grad Celsius Aussentemperatur und Sonnenschein in Angriff nehmen. Der Asphalt des Bugatti-Rundkurses hatte sich auf 33 Grad aufgeheizt, als die ersten Fahrer auf die Strecke fuhren. Jorge Martin legte gleich los und stellte mit 1:30,141 min einen neuen Rekord auf, damit übernahm er die Spitze.

Der Pramac-Ducati-Star schaffte es beim nächsten Versuch sogar unter die 1:30er-Grenze. Er legte die 4,18 km in 1:29,919 min zurück. Hinter ihm reihten sich Bagnaia und Viñales ein, die allerdings mit 1:30er-Zeiten Vorlieb nehmen mussten. Noch blieb ihnen aber genug Zeit, um sich zu verbessern.

Martin war im zweiten Teil des Q2 wieder schnell unterwegs, ihm unterlief aber erst im zweiten Sektor ein Fehler, dann stürzte er in der vierten Kurve. Auch Bagnaia musste einen Crash hinnehmen, er stürzte in der neunten Kurve. Es blieb nicht der einzige Sturz, auch Aleix Espargaró legte sich hin, er stürzte in Kurve 3. Der nächste, der stürzte, war Jack Miller in Kurve 8.

An der Spitze, Martin durfte sich über die Pole freuen, Bagnaia, Viñales, Di Giannantonio, Bezzecchi, Espargaró, Acosta, Quartararo, Morbidelli, Bastianini, Miller und Oliveira folgten auf den weiteren Top-12-Rängen.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Qualifying 2 (11.Mai)

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:29,919 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,192 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,394

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,517

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,634

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,653

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,731

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,767

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,863

10. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,867

11. Jack Miller (AUS), KTM, +1,088

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,156

Die weiteren Startplätze nach Qualifying 1:

13. Marc Márquez (E), Ducati

14. Raúl Fernández (E), Aprilia

15. Johann Zarco (F), Honda

16. Alex Rins (E), Yamaha

17. Alex Márquez (E), Ducati

18. Joan Mir (E), Honda

19. Takaaki Nakagami (J), Honda

20. Augusto Fernández (E), KTM

21. Luca Marini (I), Honda

22. Brad Binder (ZA), KTM

Direkt im Qualifying 2:

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:30,388 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,187

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,269

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,295

6. Jack Miller (AUS), KTM, +0,311

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,326

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,375

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,397

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,400

Im Qualifying 1:

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,410

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,451

13. Marc Márquez (E), Ducati, +0,679

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,831

16. Augusto Fernández (E), KTM, +0,855

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,976

18. Joan Mir (E), Honda, +1,133

19. Alex Márquez (E), Ducati, +1,142

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,186

21. Luca Marini (I), Honda, +1,472

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,743