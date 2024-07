Di Giannantonio: Zwei Plätze am grünen Tisch geerbt

In Assen bekam Fabio Di Giannantonio im Nachgang des MotoGP-Rennens Position 4 zugesprochen. Der VR46-Ducati-Pilot zeigte eine starke Leistung und bringt sich für 2025 ins Gespräch. Teamintern hat er alles fest im Griff.

Eine erfolgreiche Veranstaltung endete für Fabio Di Giannantonio in den Niederlanden mit dem vierten Platz. Der Römer, welcher erneut bester Pilot auf einer Ducati GP23 wurde, konnte bereits im Sprint als Fünfter glänzen und war auch am Sonntag stark.

«Wir konnten mit der GP23 ums Podium kämpfen», freute sich der Italiener. Von Startplatz 4 kam er erneut nicht perfekt weg und nur als Achter aus der ersten Runde, überholte dann aber nach und nach seine Konkurrenten und fuhr ab Runde 8 auf dem dritten Platz. «Diggia» betonte, dass gegen den späteren Sieger Francesco Bagnaia und den Zweiten Jorge Martin, welche beide das neueste Ducati-Modell fahren, kein Gegenmittel gefunden wurde.

Eine Szene sorgte für Verwunderung. Marc Marquez (Ducati) winkte mit einem Handzeichen «Diggia» vorbei. Dieser vermutete, dass der Vorderreifen von Marquez an Temperatur verlor und er deshalb hinter einem anderen Piloten fahren musste, damit der Reifendruck wieder ins vorgeschriebene Betriebsfenster kommt.

Im letzten Renndrittel fiel Diggia bis auf die sechste Position zurück. «Eine Schande! Mein Vorderreifen ist kalt geworden. Dadurch habe ich an einer Stelle im Rennen etwas den Anschluss verloren. Dann hatte ich mit Marc Marquez in Kurve 6 eine Berührung – mein Rennen war zerstört.»

Zwar überquerte der 25-Jährige die Ziellinie auf Position 6, durch Strafen, welche gegen Maverick Vinales (Aprilia) und Marc Marquez aufgrund von Regelverstößen verhängt wurden, erbte er aber am grünen Tisch zwei Plätze und wurde als Vierter gewertet.

Fabio Di Giannantonio wird mit einigen Teams für die Saison 2025 in Verbindung gebracht. Unter anderen soll die dann neue Kombination Pramac Yamaha an ihm interessiert sein. Der Römer sieht die derzeitige Gerüchteküche gelassen. «Ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen. Ich will mich auf das Geschehen auf der Strecke konzentrieren. Dieses Jahr will ich noch Rennen gewinnen», gibt er sich kampfbewusst und hielt fest, dass er die derzeitige Teamchemie bei Pertamina VR46 liebe.

Nach acht Rennwochenenden liegt Diggia mit 90 Punkten auf WM-Rang 8. Während sein Teamkollege Marco Bezzecchi in Assen eine Nullrunde ablieferte, konnte er sich vor Aleix Espargaro (82) schieben, der im Sprint gestürzt ist und deshalb auf den Grand Prix am Sonntag verzichten musste.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.