Die Frustrierten: Bezzecchi und Oliveira am jammern

Bei ihnen lief der Assen-GP nicht rund: Marco Bezzecchi kann sein Kurven-Dilemma nicht lösen und Miguel Oliveira strauchelte mehrfach beim Thema Track-Limits. Beide hoffen nun auf den Sachsenring.

Im Assen-Sprint rauschten Marco Bezzecchi (25) und Miguel Oliveira (29) nur von einem Wimpernschlag getrennt, allerdings punktelos, auf den Rängen 11 und 12 über die Ziellinie. Bereits dieses Ergebnis war sowohl für den VR46-Ducati-Fahrer als auch den Trackhouse-Aprilia-Piloten mit seiner Werks-Aprilia RS-GP eine Enttäuschung.

Am Sonntag wurde es dann für die beiden Gebeutelten aus unterschiedlichen Gründen noch schlimmer. «Bezz» scheiterte erneut an seinem Dauerproblem, welches er offenbar als einziger Ducati-Reiter momentan nicht in den Griff bekommt. «Ich habe in der Mitte der Kurve nur ganz zart Gas gegeben und trotzdem ist mir das Vorderrad wieder weggerutscht. Es ist immer dasselbe: Wenn ich die Bremse löse und wieder beschleunigen will, übersteuert mein Bike, das Vorderrad geht weg und ich stürze», kommentierte der neunfache GP-Sieger seinen Umfaller in Runde 5.

Trotz permanentem Datenaustausch unter allen Ducati-Fahrern werde er nicht schlau aus seinem Problem. «Logisch, schaue ich mir die Daten der anderen Fahrer an.» Sein Rezept, sein Dilemma zu lösen, hört sich allerdings nach einer Durchhalteparole an. «Ich muss nach vorne schauen und mich auf das kommende Rennen konzentrieren», so der nächstjährige Aprilia-Werksfahrer.

Mit einer solchen Aprilia-Werksmaschine ist aktuell sein Assen-Leidensgenosse Miguel Oliveira unterwegs. Das Problem des Trackhouse-Fahrers waren die Track-Limits. «Leider habe ich die Verwarnung auf meinem Dashboard nicht gesehen», erklärte der Portugiese sein erstes Problem. Prompt wurde er in der Folge ein zweites Mal ertappt, als er das Layout des Assen-Circuits nach eigenem Gutdünken erweiterte.

«So bekam ich dann eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt», berichtete der ehemalige Zahnmedizinstudent. Leider hielt er sich auch in der Strafkurve nicht ganz an die Streckenbegrenzung. «Ich geriet dabei leider etwas in den Kies und erhielt eine zweite Long-Lap-Strafe aufgebrummt.» Nach diesem Lapsus war dann nicht mehr viel zu holen – im konkreten Fall ein einziges Pünktchen für den 15. Schlussrang. «Es war etwas schade, denn in der ersten Rennhälfte war ich konkurrenzfähig», ärgerte sich der zweifache Vizeweltmeister (Moto3: 2015, Moto2: 2018) über seine Missgeschicke.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.