Sachsenring, FP1: Stürze von Marc Marquez und Acosta

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) sorgte im ersten freien Training auf dem Sachsenring am Freitagvormittag für die Bestzeit. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro gibt auf – die Schmerzen sind zu stark.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.

Nach Regen und Gewittern am Donnerstag präsentiert sich uns der Sachsenring am Freitag deutlich freundlicher und wärmer, am Wochenende soll es sommerlich schön werden. Bei 17 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte nach vier Runden WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) mit 1:21,307 min für die erste nennenswerte Bestzeit.

Nach 15 Minuten gelang Sachsenring-Gigant Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:20,734 min die erste Runde unter 1:21 min; der Spanier war zu diesem Zeitpunkt über eine halbe Sekunde schneller als sein Teamkollege und Bruder Alex auf Platz 2.



Zur Halbzeit lag Marc Marquez 0,333 sec vor Martin, der wenig später durchs Kiesbett rumpelte.

7 min vor Schluss übernahm Martin mit 1:20,584 min Platz 1, wenig später rutschte Marc Marquez in Kurve 1 aus. Er konnte seine Ducati GP23 zwar über die Servicestraße zurück an die Box bringen, die Session war für den WM-Dritten damit aber gelaufen.

Somit beendete Martin das Training auf Platz 1, dem Italiener folgen Marc Marquez und Maverick Vinales (Aprilia) in der Zeitenliste. Pedro Acosta (Red Bull GASGAS), der kurz vor Trainingsende stürzte, brachte die beste KTM auf Platz 5, Fabio Quartararo die schnellste Yamaha auf Rang 14. Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) wurde unscheinbarer Neunter.

Honda tritt in Deutschland mit einem Piloten mehr an, zur Freude der Fans ist HRC-Testfahrer Stefan Bradl mit Wildcard dabei. Der Bayer landete im 23 Mann starken Fahrerfeld auf Platz 20 und ließ Markenkollege Joan Mir hinter sich.

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro erlitt bei seinem Sturz im Sprintrennen am vergangenen Samstag in Assen eine Fraktur des fünften Mittelhandknochens rechts, erhielt von den Ärzten aber die Freigabe für den Sachsenring. Der Katalane drehte zu Beginn des Trainings drei Runden, verlor aber über 10 sec auf die Spitze und blieb anschließend in der Box. Noch während des Trainings entschied er sich, auf den Rest des Wochenendes zu verzichten.



