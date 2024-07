Sachsenring, Warm-up: Fünf Ducati vorne, dann Yamaha 07.07.2024 - 09:57 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Pecco Bagnaia

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia führte am Sonntagmorgen im Warm-up auf dem Sachsenring ein Ducati-Quintett an der Spitze an. Keine KTM in den Top-10, Honda am Ende des Feldes.