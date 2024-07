Maverick Viñales mit «Scooter-Bremse» unterwegs

Maverick Viñales hat eine einfache, aber raffinierte Bremse im Stil eines Motorrollers an seiner Aprilia. Wie sie funktioniert, was die Vorteile der Spezial-Bremse sind und warum nicht noch mehr Piloten den Trick nutzen.

Davide Tardozzi sagt, dass der wichtigste Sinn im Rennsport das Gehör ist, weil das Gehör einem sagt, was ein Fahrer auf seinem Motorrad macht oder ob das Motorrad etwas Ungewöhnliches tut. Ich werde nicht derjenige sein, der mit Tardozzi über den Rennsport streitet, aber manchmal ist es aufschlussreicher zu wissen, wohin man schaut, als zuzuhören.

Ohne weiter darauf einzugehen: Hätten seine Konkurrenten gewusst, worauf sie achten müssen, wäre Ducati nicht zwei Jahre lang in den Genuss des Höhenverstellungssystems ihres Motorrads gekommen. Und wenn wir auf Viñales' linke Hand geschaut hätten, wenn er seine Aprilia fährt, hätten wir bemerkt, dass ... er den Kupplungshebel als Bremse benutzt!

Das 'Geheimnis', das keines ist, kam auf dem Sachsenring ans Licht, als Miguel Oliveira seine gute Leistung dort mit dem weitgehenden Fehlen von Rechtskurven begründete.

Der Portugiese: «Sie wissen, dass ich Probleme mit Rechtskurven habe, weil ich Schwierigkeiten habe, die Hinterradbremse zu betätigen. Ich habe um das gleiche System gebeten, das Maverick verwendet, aber sie wollen es mir nicht geben. Es scheint, als gäbe es nur wenige Teile und diese sind den Werksfahrern vorbehalten.»

Ein 'mysteriöses' hinteres Bremssystem also?

Wir haben tatsächlich ein System gefunden, das es Viñales ermöglicht, denselben Nocken zum Auskuppeln und Bremsen zu verwenden. Dies geschieht durch das Drücken eines Knopfes, der auf der linken Lenkerhälfte befestigt ist und die eine oder die andere Funktion ausführt. Dies ist möglich, weil ein Schalter verwendet wird, um von einer Funktion zur anderen zu wechseln. An diesen Schalter ist nur eine Pumpe angeschlossen, nämlich die Kupplungspumpe, und am Ausgang dieses Schalters befindet sich eine Leitung zur Bremse und eine weitere Leitung zur Kupplung.

Zum besseren Verständnis - die Brembo-Ingenieure mögen es mir verzeihen - ist das Funktionsprinzip vergleichbar mit der Steuerung eines Duschhahns, der das Wasser aus dem Hahn oder dem Duschkopf kommen lässt.

In der Praxis benutzt Viñales die Kupplungsfunktion hauptsächlich, um die Startaufstellung zu verlassen, und schaltet dann sofort auf den Hydraulikkreis der Hinterradbremse um. Im Notfall, z.B. bei einem Zwischenfall, drückt er einfach wieder den roten Knopf, und die Nockenwelle schaltet zurück in den Kupplungsmodus. Der Übergang von einer Funktion in die andere erfolgt augenblicklich.

Dieses hintere Bremssystem hat mehrere Vorteile und ein Kuriosum. Die Kuriosität besteht darin, dass Viñales mit beiden Händen gleichzeitig bremst, als ob er mit einem Motorroller bremsen würde.

In der Tat nennt man das bei Brembo «die Scooterbremse». Was die Vorteile angeht, so muss der Fahrer seinen Fuß nicht bewegen, wenn er in eine Rechtskurve einbiegt, wo die Fahrer ihren Fuß hochheben müssen, weil der Platz zwischen Fußraste und Asphalt im Moment der maximalen Schräglage fehlt.

Eine Bewegung, die auch mit der Daumenbremse vermieden wird, die die meisten Fahrer unter der linken Lenkerhälfte montieren. Aber es gibt Fahrer, die das nicht mögen, weil es sie zwingt, den Daumen aus dem Griff zu lösen, und zum anderen, weil die Drehung des Handgelenks, und sei sie noch so gering, Bewegung erzeugt.

Als Brembo den Fahrern bei den Tests vor der Saison diese «Scooter-Bremse» anbot, wählte Viñales sie. Wenn ich mich nicht irre, haben die anderen sie ignoriert. Aber in dem Moment, als Maverick den Sieg errang, wurde das abgelehnte System plötzlich zum typischen 'Ich will es', damit es nicht zum Vorteil wird. Aber was passiert ist, ist, dass Brembo aufgrund der mangelnden Akzeptanz nicht so viele Teile hergestellt hat, wie sie jetzt nachgefragt werden.

Das Management der Hinterradbremse war schon immer ein Problem für schnelle Fahrer. In seiner Zeit bei Honda hatte Márquez zum Beispiel eine doppelte Stütze auf dem rechten Bremspedal. Früher weigerte sich Casey Stoner, die Hinterradbremse mit dem Daumen zu betätigen, weil er behauptete, dass er damit die Kontrolle über den Lenker verliert; Maverick hatte zu seiner Yamaha-Zeit das gleiche Problem.

Um noch einmal darauf zurückzukommen, wo man hinschauen muss: Schauen Sie sich an, wie Viñales am Ende der Geraden mit beiden Lenkernocken gleichzeitig bremst, als würde er mit einem Roller bremsen. Obwohl er das natürlich nicht mit allen vier Fingern macht, sondern nur mit dem Zeigefinger.