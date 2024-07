Marquez-Brüder: Entspannen und flirten auf Menorca

Die MotoGP-Brüder Marc und Alex Marquez vergnügen sich derzeit auf der Balearen-Insel Menorca mit Begleitung und Freunden. Sie genießen die vierwöchige Sommerpause.

Die Marquez-Brüder aus dem Gresini-Ducati-Team sorgten beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring Anfang Juli im Hauptrennen am Sonntag für ein historisches Ergebnis, als Marc (31) und Alex (28) auf die Ränge 2 und 3 wetzten und somit gemeinsam auf dem MotoGP-Podium standen. Die Feier in der Gresini-Box danach war fast so kräftezehrend wie das Wochenende.

Derzeit laden die schnellsten Motorrad-Brüder der Welt ihre Akkus für die nächsten Aufgaben in der MotoGP-WM auf. Dies geschieht auf der Balearen-Ferieninsel Menorca. Marc trägt an der Seite von Freundin Gemma Pinto derzeit noch eine kleine Stütze auf der Kuppe seines linken Zeigefingers, den er sich auf dem Sachsenring am Freitag bei einem heftigen Abflug in der Ralf-Waldmann-Kurve gebrochen hatte.

Bruder Alex Marquez zeigt sich in den Ferien ebenfalls ausgelassen mit seiner Partnerin, die der Moto3- und Moto2-Weltmeister sonst kaum in der Öffentlichkeit präsentiert. Ebenfalls dabei sind zwei befreundete Pärchen der Brüder. Gemeinsam wurde eine kleine Motor-Yacht gechartert, damit werden abgelegene Buchten unsicher gemacht – auch Stand-up-Paddeling und Tauchen steht auf dem Programm.

Während spanische Medien von baldiger Hochzeit sprechen, gibt es im Hintergrund auch Irritationen: Gemma Pintos Ex-Freund hat in spanischen Medien immer wieder für Aufsehen gesorgt, via Social Media Stellung zu Marc Marquez bezogen und ihn sogar als «Heulsuse» bezeichnet.

Die MotoGP-WM nimmt nach der Sommerpause ab dem 2. August beim britischen Grand Prix in Silverstone wieder Fahrt auf. Marc fehlen in der WM-Tabelle auf Rang 3 aktuell 56 Punkte auf Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia an der Spitze. Alex Marquez belegt in der WM-Tabelle Rang 10.