Enea Bastianini (5.) warf seine Ducati ins Kiesbett

Enea Bastianini (Ducati) wurde im MotoGP-Zeittraining auf dem Twin Ring Motegi Fünfter. Nach einem heftigen Sturz in der ersten Hälfte der Session, konnte er sich mit seinem Ersatzbike noch für das Q2 qualifizieren.

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini hatte in Motegi ein turbulentes MotoGP-Zeittraining. Kurz vor Halbzeit stürzte er in Kurve 13 über das Vorderrad. Er und seine Desmosedici überschlugen sich dabei mehrmals im Kiesbett, Bastianini blieb aber unverletzt. Danach spurtete er zurück in seine Box, um das Bike zu wechseln.

«Der Nacken tut mir etwas weh, aber morgen wird das sicher viel besser sein», lachte er. «Der Tag war etwas kompliziert für mich. Am Morgen war es wichtig, viele Runden zu fahren, am Ende der Session hat es etwas geregnet. Am Nachmittag, als ich in meinem zweiten Stint gestürzt bin, war ich viel schneller und ich hatte viel Vertrauen. Als ich vom zweiten Gang hochschaltete, kam ich versehentlich in den vierten – ich verlor meine Front und überschlug mich Kiesbett.»

Danach lief es besser für den 26-Jährigen. Drei Minuten vor dem Ende fuhr Bastianini mit 1:43,605 min seine schnellste Runde – es reichte für Platz fünf und den direkten Einzug ins Q2. «Die Zeitenjagd war gut, somit bin ich happy. Der zweite Reifen, den ich verwendete, war sehr unterschiedlich im Vergleich zum Reifen, den ich im ersten Stint verwendete – er war stabiler und hatte viel Grip. Ich weiß nicht genau, wie meine Pace war, aber ich sah viele andere Fahrer, die schnell waren – wie Pecco, Jorge, auch KTM war sehr schnell mit Pedro und Brad. Morgen wird es vielleicht Regen geben und dann werden wir von Null starten.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997