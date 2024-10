Marc Marquez lobt: HRC überdenkt die Philosophie

Mit Platz 2 im Zeittraining für den Motegi-GP sorgte Marc Marquez am Freitag für glückliche Gesichter in der Gresini-Box. Der Spanier stapelt tief und hat auch die Änderungen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber im Blick.

Marc Marquez (Ducati) startete am Trainings-Freitag in Motegi gut ins Wochenende. Mit einer Rundenzeit von 1:43,469 min sicherte sich der Gresini-Pilot die zweitschnellste Zeit des Tages und musste sich lediglich Brad Binder auf der KTM geschlagen geben. Trotz der starken Platzierung ist der Spanier nicht vollends zufrieden und sieht Luft nach oben.

Der Freitag stellte Marquez vor einige Herausforderungen. Das erste freie Training wurde durch das unbeständige Wetter praktisch unbrauchbar, was die Bedeutung des Zeittrainings noch verstärkte. In der Gresini-Box wirkte der achtfache Weltmeister energisch. «Ich war nicht wütend. Ich habe versucht, die Intensität hochzuhalten», erklärte Marquez sein Verhalten. «Das Training war wichtig, da es am Samstag nach Regen aussieht. Unter nassen Bedingungen möchte ich nicht im Q1 starten», gab der 31-Jährige zu.

Trotz einiger technischer Probleme an beiden Maschinen gelang es ihm und seinem Team, die Schwierigkeiten rechtzeitig zu beheben. «Erst in den letzten beiden Runs konnte ich mit meinem normalen Bike auf Zeitenjagd gehen», sagte Marquez, der direkt ins Qualifying 2 einzog.

Dass er sich mit einer Ducati auf einer klassischen Stop-and-Go-Strecke wie Motegi gut schlägt, überrascht ihn nicht. «Diese Art von Strecke liegt uns», sagte Marc, der trotz Position 2 selbstkritisch bleibt: «In Misano war ich bei allen Wetterbedingungen schnell. Jetzt sind wir Zweiter, doch ich fühle mich schlechter, als das Ergebnis vermuten lässt. Manchmal fühle ich mich großartig, obwohl ich nur im Mittelfeld fahre.»

Das Wochenende in Motegi ist ein besonderes in der Karriere von Marc Marquez. Es ist das erste Mal seit 2010, dass er den Japan-GP nicht auf einer Honda bestreitet. Wie fühlt sich die Atmosphäre für ihn im Honda-Land an? «Es ist anders, als ich es von früher gewohnt bin», räumte der WM-Vierte ein. «Früher hatte ich hier Treffen mit den großen HRC-Chefs. Mit Gresini ist es bisher sehr ruhig gewesen.»

Kurz nach dem Training erfuhr Marquez von der neuesten Personaländerung, die es bei Honda geben wird: Romano Albesiano wird ab 2025 neuer Technischer Direktor bei HRC. Er äußerte sich positiv dazu: «Ich werde kein Teil davon sein, aber ich denke, es ist ein guter Schritt. Honda hat bezüglich Leidenschaft das größte Potenzial in diesem Fahrerlager – jeder weiß das. Solche Personaländerungen zeigen, dass HRC die Philosophie überdenkt. Manchmal musst du dich an neue Situationen anpassen. Honda will zurück an die Spitze, so schnell wie möglich. Um das zu erreichen, musst du die richtigen Ingenieure anheuern.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997