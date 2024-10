Taka Nakagami: Tragischer Honda-Held auf einem Rad

Angespornt von den Fans in Motegi sah es kurz vor Schluss nach einem direkten Q2-Einzug für den Japaner Taka Nakagami aus. Dass es beim MotoGP-Auftakt in Japan dann nur Platz 12 wurde, lässt dem Honda-Pilot keine Ruhe.

Der einzige japanische MotoGP-Pilot übernahm am Freitag in Motegi die Rolle des tragischen Helden. Bei seinem vorerst letzten Heimrennen – Taka Nakagami verliert Ende 2024 seinen Job bei LCR-Honda an den Thailänder Somkiat Chantra – setzte der Pilot aus Chiba alles auf eine Karte für den direkten Einzug ins zweite Qualifying. Nach dem einstündigen Zeittraining verpasste er allerdings das gesteckte Ziel denkbar knapp. 49 Tausendstel trennten Nakagami von der zehnten Position. Jack Miller und ein glücklicher Marco Bezzecchi waren minimal schneller als der unter Idemitsu-Flagge startende Japaner.

Bereits im freien Training hatte sich Nakagami an die 12. Position gefahren. Auch hier trennten die #30 überschaubare 0,8 Sekunden von der ersten Position. Am Nachmittag trat der sichtlich bewegte Honda-Pilot vor die Aufnahmegeräte: «Es ist ein außergewöhnlicher Tag. Wir können sehr glücklich sein über den eindeutig besten Freitag der ganzen Saison. Zugleich ist es ein großes Pech das Q2 so knapp verpasst zu haben.»

Tragisch: Keine zwei Minuten vor Ende des Trainings lag Nakagami zur Freunde der Zuschauer auf Rang 9. Nakagami wurde erst in der letzten fliegenden Runde aus dem Spiel geworfen. Nakagami: «Dennoch habe ich es heute auf der Strecke wirklich genossen. Meine schnellste Runde auf dieser Strecke, die auch am besten kenne und die mir heute noch mehr Vertrauen gegeben hat, war eine Genugtuung – auch wenn es am Ende nur Platz 12 ist.»

Zwiespältig äußerte sich der 32-jährige Routinier zu der Leistung seiner Honda RC213V. Nakagami: «Die Fortschritte, die Honda gemacht hat, sind offensichtlich. In den Bremsphasen fühlt es sich auch hier nun sehr viel besser an. Dabei hilft speziell die Aerodynamik. An drei Stellen ist es ein deutlicher Vorteil. Gleichzeitig macht uns die Aerodynamik an vier bis fünf Stellen der Runde auch Probleme.»

Der LCR-Honda Racer beklagte die massive Wheelie-Neigung seines Renngerätes. «Das ist ein Problem. So sehr uns die Aerodynamik vor den engen Kurven hilft, so sehr stört es beim Herausfahren. Ich fahre deutlich zu viele Wheelies. Wir verschenken dadurch wieder Zeit, die wir vorher gewonnen haben.»

Nakakami hofft darauf, das Phänomen mithilfe seiner Techniker in den Griff zu bekommen. «Wir werden versuchen, das Motorrad etwas weiter abzusenken, um dagegen zu steuern. Wir müssen dabei aber sehr vorsichtig sein und einen Kompromiss finden. Wenn wir es übertreiben, werden wir Haftung und Stabilität einbüßen. Aber wir müssen es versuchen, denn wenn ich ständig auf einem Rad fahre, ist es auch nicht effektiv.»

Bevor sich der aufgewühlte Japaner in Richtung LCR-Box verabschiedete, kündigte er an: «Ich denke, wir sind in der Lage, uns für Samstag so zu verbessern, dass ich einen der Q2-Plätze erkämpfen kann. Dafür muss es aber auch trocken sein – ich hoffe sehr auf gute Verhältnisse.»

Es wird sich zeigen, ob der Wettergott dem am Freitag knapp gescheiterten Taka Nakagami zur Seite steht. Der Wetterbericht lässt wenig Gutes für den Tag der Quali und des 16. Saison-Sprints erahnen.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997