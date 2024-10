Guidotti zur Trennung von KTM: Der richtige Schritt

Der scheidende italienische Red-Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti spricht über den erfolgreichen MotoGP-Freitag in Motegi und seine Gefühle nach der besiegelten Trennung von den Mattighofenern.

Der erfahrene Italiener Francesco Guidotti (52) wird als Teammanager ab 2025 im Werksteam Red Bull KTM vom Finnen Aki Ajo beerbt. Ajo besitzt auch ein Team in der Moto3- und Moto2-WM und ist als Fahrermanager von Jack Miller aktiv, der für nächstes Jahr zu Pramac Yamaha wechseln wird. Guidotti ist seit 2022 bei KTM – und hätte noch einen gültigen Vertrag bis Ende 2025.

Francesco ist wie Bruder Giacomo im Paddock aufgewachsen, führte 2010 Max Biaggi in der Superbike-WM zum WM-Titel mit Aprilia und kennt das Geschäft wie nur wenige. Seine aktuelle Gemütslage beschreibt er so: «Ich glaube nicht, dass es eine traurige Nachricht ist. Es ist der richtige Schritt in diesem Moment. KTM ist ein großartiges Unternehmen. Wir haben in den vergangenen drei Jahren einiges entwickelt, Aki ist der richtige Mann, um das jetzt zu finalisieren. Er hat auch das passende Ansehen innerhalb des Hauses. Er kennt die Fahrer sehr gut, die er im Jahr 2025 im Team haben wird. Ich kann bezüglich meiner Person kein Drama erkennen – ich habe meinen Job gemacht und bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe.»

Erleichterung ist bei Guidotti nicht zu spüren: «Das kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt eher in einer Art Stress, um einen neuen Job zu finden.»



Freude und Genugtuung über die gute Performance von Brad Binder (Platz 1) am Freitag in Motegi ist ihm hingegen anzumerken: «Brad hat einen großartigen Job gemacht, er mag diese Piste sehr gerne. Es sieht so aus, als würde das Bike gut zu den Verhältnissen vom Freitag passen. Brad sieht hier in Japan auf dem Bike besser aus als zuletzt. Es war schade für Miller, er ist beim letzten Versuch am Nachmittag gestürzt. Aber er wurde trotzdem Elfter und ist nur um Tausendstelsekunden hinter Platz 10. Es sieht so aus, als könnte auch er gute Leistungen zeigen. Eine große Frage wird das Wetter sein, es ist unvorhersehbar. Es wird am Samstag wohl ähnlich sein – es wird interessant!»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997