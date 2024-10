Bezzecchi (10.): «Wusste, dass sie uns ärgern werden»

Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) wurde im MotoGP-Zeittraining auf dem Twin Ring Motegi Zehnter – den direkten Einzug ins Qualifying 2 schaffte er knapp. Dass KTM so stark war, überraschte ihn nicht.

In Indonesien konnte VR46-Pilot Marco Bezzecchi mit den Rängen 4 und 5 im Sprint und im Grand Prix zwei solide Ergebnisse einfahren. Bereits im Qualifying zeigte der Italiener in Mandalika groß auf, als er auf Startplatz 2 brauste.

Im MotoGP-Zeittraining in Motegi am Freitagnachmittag schaffte er nur hauchdünn den direkten Einzug ins Qualifying 2 – Bezzecchi lag gerade einmal drei Hundertstelsekunden vor Jack Miller, der knapp scheiterte. An was lag es, dass er das Training nicht weiter vorne beendete? «Die Strecke ist gut, abgesehen vom Wetter am Morgen war alles okay. Mein Gefühl ist hier nicht so gut wie in Mandalika, aber es war positiv», sagte Bezzecchi. «Bei der Zeitenjagd hatte ich wieder etwas mehr zu kämpfen. Ich habe es knapp geschafft, ins Q2 zu kommen – das war das Ziel. Morgen müssen wir weiterarbeiten, hoffentlich wird das Wetter mitspielen. Möglicherweise wird es regnen, aber im Nassen habe ich dasselbe Problem – somit können wir auch bei diesen Bedingungen weiter daran arbeiten.»

© Gold & Goose Willkommen in Motegi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Bezzecchi hat schon die ganze Saison über Probleme bei der Zeitenjagd. An den letzten Rennwochenenden konnte er sich jedoch steigern und sein Gefühl für eine schnelle Runde verbessern. «Es hat mit dem Charakter des Bikes zu tun. In Mandalika war es besser, weil es dort weniger Grip hatte. Hier in Motegi haben wir etwas mehr Grip, darum ist das Problem hier größer», erklärte der 25-Jährige.

Überrascht es ihn, dass KTM auf dem Twin Ring Motegi so schnell ist? «Nein, ich habe erwartet, dass KTM hier stark sein wird, weil sie sehr gut auf der Bremse sind. Brad und Pedro sind gute Fahrer, auch die anderen – ich wusste, dass sie uns hier ärgern werden.»

Und was sagt der zukünftige Aprilia-Pilot über die bevorstehenden Personalveränderungen für die nächste Saison, die am Freitag kommuniziert wurden (SPEEDWEEK.com berichtete)? «Ich freue mich für sie, aber ich beschäftige mich mit der Gegenwart und diese ist VR46. Ich muss mich auf meinen Job konzentrieren», meinte er knapp.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997