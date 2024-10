Di Giannantonio: Starke Analgetika verträgt er nicht

Immer noch nicht 100-prozentig fit, erkämpfte sich Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) am Freitag in Motegi im MotoGP-Zeittraining den direkten Einzug ins Q2. Körperlich geht es aufwärts, technisch wird er eingebremst.

Seit seinem Sturz im Spielberg-GP kämpft VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio mit den Folgen einer Schulterverletzung. Auch am Motegi-Wochenende, sieben Wochen später, ist er weiterhin auf Schmerzmittel angewiesen, zeigte sich jedoch am Freitag kämpferisch und zog im Zeittraining direkt ins Q2 am Samstag ein.

Trotz der anhaltenden Beschwerden blickt der Italiener zuversichtlich nach vorn: «Ich bin glücklich, weil es mir körperlich immer besser geht. Ich habe versucht, ohne Schmerzmittel zu fahren, aber es ist noch zu früh», erklärte Di Giannantonio. Aktuell nimmt er noch leichte Analgetika, da stärkere Präparate bei ihm Magenprobleme verursachen. Die Fortschritte seien jedoch spürbar, und der 25-Jährige hofft auf eine baldige Besserung.

Mit einer Zeit von 1:44,082 min beendete er das Zeittraining auf dem soliden neunten Platz und liegt damit sogar vor seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi. «Schon jetzt sicher im Q2 zu sein, das war unser Hauptziel», zeigte sich Di Giannantonio erleichtert, nicht den Umweg über das Q1 nehmen zu müssen.

Es gab auch einen Dämpfer: «Wir können ab diesem Rennen ein Teil nicht mehr benutzen, das uns bisher gegen die Ducati-GP24-Piloten geholfen hat. Der Rückstand zu ihnen wird damit größer.» Um welches Bauteil an der GP23 es sich handelt, verriet der VR46-Pilot nicht.

Die letzten Wochen waren für «Diggia» aufgrund seiner Verletzung beschwerlich. In der Gesamtwertung liegt er vor dem Sprint in Motegi mit 122 Punkten auf Rang 10. Sein Teamkollege Bezzecchi hat ihn mittlerweile mit 125 Punkten überholt. Die Ducati-Kollegen Alex Marquez und Franco Morbidelli sitzen Di Giannantonio dicht im Nacken und lauern nur ein und zwei Punkte hinter ihm.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997