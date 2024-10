Vinales (6.): «Ära mit Romano war fantastisch»

Mit Platz 6 im MotoGP-Zeittraining in Motegi und dem direkten Einzug ins Q2 sorgte Maverick Vinales für zufriedene Gesichter bei Aprilia. Die Nachricht über den Weggang von Romano Albesiano schockierte den Spanier.

Aprilia-Pilot Maverick Vinales zeigte am Freitag in Motegi eine solide Leistung und sicherte sich im MotoGP-Zeittraining mit einer Rundenzeit von 1:43,720 min den sechsten Platz. Damit qualifizierte sich der Spanier direkt für das Q2 – für das weitere Wochenende ist er optimistisch. «Heute ist einer dieser Tage, an dem ich mit meinem Fahrstil eine gute Rundenzeit fahren konnte», freute sich der 29-Jährige. «Das Motorrad ist nirgends überragend, aber in allen Bereichen fährt es sich gut. Deshalb bin ich schnell.»

Vinales testete an seiner RS-GP zwei verschiedene Konfigurationen. «Wir haben zwei unterschiedliche Setups ausprobiert und schauen jetzt, ob wir einen Mix daraus machen können», erklärte Vinales und meinte im Hinblick auf das Qualifying: «Uns fehlen zwei Zehntelsekunden.»

Im Verlauf des Zeittrainings war Vinales sowohl mit dem weichen als auch mit dem Medium-Hinterreifen unterwegs – er zeigte sich danach kritisch gegenüber der Idee, den weichen Reifen über die volle Renndistanz zu verwenden, wie sie Pedro Acosta (GASGAS) hatte. «Historisch gesehen ist das eine riskante Entscheidung. Das Problem ist weniger die Haltbarkeit des Reifens, sondern eher das Fahrgefühl und die Bewegungen des Hinterreifens», sagte Vinales. Das Aprilia-Team wird die finale Entscheidung über die Reifenwahl erst am Sonntag treffen.

Darüber hinaus war der überraschende Abgang von Romano Albesiano zum Saisonende das beherrschende Thema im Fahrerlager. Albesiano, der seit vielen Jahren das technische Herzstück von Aprilia bildet, wird 2025 zu HRC wechseln – ein Schock für das Team und auch für Vinales. «Das ist ein großer Schlag. Es ist immer eine Überraschung, wenn sich im Team etwas ändert», äußerte sich der Spanier. «Romano ist auf einem technischen Level, das ich nie erreichen werde. Er ist eine ruhige, methodische Person und hat immer einen guten Plan. Für uns Fahrer hat er vieles einfacher gemacht. Meine Ära mit Romano war fantastisch und vermittelte mir immer ein positives Gefühl.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997