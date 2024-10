Quartararo (Yamaha): «Sind in der Realität gelandet»

An den vergangenen drei Rennwochenenden zeigte Fabio Quartararo auf seiner Yamaha aufsteigende Form. Die leise Hoffnung, dass sich diese Tendenz in Motegi fortsetzen würde, ist bereits am Trainings-Freitag zerstört.

Die vergangenen drei Grands Prix liefen für Fabio Quartararo durchweg solide – mit drei siebten Plätzen konnte der Franzose leichte Fortschritte auf seiner Yamaha M1 verzeichnen. Doch am Trainings-Freitag des Motegi-Wochenendes zeichnet sich ab, dass eine Wiederholung dieser Platzierungen in weite Ferne gerückt ist. Quartararo verpasste den direkten Einzug ins Q2 und musste erneut die Schwächen seines Bikes beklagen.

Nach der Pressekonferenz am Donnerstag waren die Erwartungen hochgesteckt, doch der Freitag enttäuschte. Das erste freie Training wurde durch instabile Wetterverhältnisse nahezu unbrauchbar, und im Zeittraining am Nachmittag galt es, sich einen Platz in den Top-10 zu sichern, um direkt ins Q2 zu kommen. Quartararo scheiterte als 14. an diesem Vorhaben. Seine schnellste Runde 1:44,401 min reichte nicht aus, sodass der Yamaha-Pilot am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen muss. «Wir sind in der Realität gelandet», resümierte «El Diablo» ernüchtert.

Besonders frustrierend: «Wir sind der langsamste Hersteller», sagte Quartararo nachdenklich. «Motegi beeinflusst unsere Performance viel zu stark, das ist nicht normal. Wenn die Gripverhältnisse gut sind, stehen wir besser da, aber sobald der Grip nachlässt, sind wir abgeschlagen. Uns fehlt eine Sekunde auf die schnellste Zeit.»

An der Spitze des Tableaus liegt KTM-Pilot Brad Binder mit einer Bestzeit von 1:43,436 min. Zu allem Überfluss war auch Lokalmatador Takaaki Nakagami (Honda) mit einer minimal besseren Zeit als Quartararo unterwegs. Der Yamaha-Star erklärte die schwache Performance seiner Maschine deutlich: «Es mangelt an allem, besonders am Hinterrad. Unser Bike bremst fast ausschließlich über die Front. Bei Ducati und Aprilia kannst du sehen, dass sie mit beiden Rädern bremsen.»

Quartararo ortet auch Schwächen in den Kurven: «Am Hinterrad habe ich ab 40 Grad Schräglage überhaupt keinen Grip mehr. Ich fahre im Prinzip nur mit dem Vorderrad. In Kurven fühlt es sich an, als ob der Hinterreifen keinen Kontakt zum Asphalt hat.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997