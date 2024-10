Pedro Acosta (4.): Brad und KTM haben vorgelegt

Nach einer unscheinbaren Orientierung im freien Training zündete GASGAS-Tech3-Star Pedro Acosta im Zeittraining die nächste Stufe. Als Vierter war der MotoGP-Einsteiger diesmal aber nicht bester Pilot der KTM RC16.

Spaniens Super-Rookie Pedro Acosta war mit viel Rückenwind in Japan gelandet. Mit Platz 2 in Indonesien hatte Acosta die Ducati-Spitze erfolgreich gesprengt und sich zugleich an KTM-Teamkollege Brad Binder vorbei auf Platz 5 der WM-Tabelle gedrückt.

Das MotoGP-Event in Japan ging für Acosta so richtig erst am Nachmittag los, denn die kurze Session auf trockenem Asphalt brachte dem GASGAS-Piloten nur wenig Gewissheit. Kein Wunder, für den 20-Jährigen ist auch Motegi der erste Ritt mit einem 300-PS-Prototyp. Acosta: «Der Morgen war für mich viel zu kurz. Ich konnte in den paar Runden nicht wirklich sagen wo wir stehen.»

Die #31 fügte an: «Aber sobald wir im Zeittraining unterwegs waren hat sich schnell das richtige Gefühl aufgebaut. Zwar hat der Medium-Hinterreifen schon bald ein wenig abgebaut, aber damit waren wir dennoch absolut konkurrenzfähig. Es gibt gute Gründe zufrieden zu sein. Es scheint, dass wir wirklich gut dabei sind. Ich kann nicht sagen, dass es ein Problem gibt. Der Vorderreifen fühlt sich sehr gut an, gibt viele Möglichkeiten das Bike zu steuern und auch hinten haben wir Fortschritte gemacht mit der Traktion und der Haftung.»

Ein Stück weit schob Acosta die Leistung auf die grundsätzliche sehr gute Kompatibilität der KTM RC16 mit der anspruchsvollen japanischen Rennstrecke. Der Pilot aus Murcia: «Es ist aber auch keine Neuigkeit, dass die KTM in Motegi stark ist. In der Vergangenheit war es immer Brad der hier eine KTM im Parc Fermé abgeliefert hat.»

Der junge Spanier ist richtig informiert. Sein zukünftiger Teamkollege stand 2023 und 2022 auf dem Podest in Motegi.

Lange sah es danach aus, dass Acosta auch in Japan der schnellste RC16-Pilot ist. Bis zur entscheidenden Phase des Zeittrainings hielt sich der Tech3-Star stets mit der Spitze auf. Mit nur 0,147 Sekunden Rückstand war es nach einer Stunde dann ein vielversprechender vierter Rang hinter Martin, Marquez – und Binder.

Trotz des sehr positiven Auftakts auf dem Mobility Resort in Motegi, kämpfte der zukünftige Teamkollege des Trainingsschnellsten mit der Ungewissheit: «ich bin allerdings noch ratlos was die richtige Reifenwahl hier angeht. Vermutlich wird der weiche Hinterreifen den GP nicht überstehen, aber ich bin mir auch nicht sicher ob der mittlere Reifen die richtige Wahl ist. Vor allem weiß ich nicht, ob wir überhaupt die Chance haben werden das herauszufinden.»

Damit deutete auch Acosta in Richtung Himmel. Denn für den weiteren Verlauf des Motegi-Wochenendes muss mit unbeständigem Wetter und viele Niederschlag gerechnet werden. Ob nass oder trocken, die auch in Japan große Acosta-Fangemeinde darf die Startnummer 31 erneut als MotoGP-Entertainer erwarten.

© Gold & Goose Willkommen in Motegi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997