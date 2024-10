Pecco Bagnaia: Erleichterung nach dem Zeittraining

Platz 7 im Zeittraining für Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia: Was nach Durchschnitt klang, versetzte die #1 in beste Laune. Nach dem Freitag hat Bagnaia alles, was es zum vorne fahren braucht – wenn es trocken bleibt.

Doppelweltmeister Francesco Bagnaia hatte während den letzten beiden GP-Wochenenden jeweils mit einem holprigen ersten Trainingstag gekämpft. In Japan dagegen kam der Werkspilot wieder einmal nach seinen Vorstellungen in die Veranstaltung. Das freie Training, das die #1 standesgemäß auf Platz 1 beendete, bot den Fahrern nur eine gute Viertelstunde, um sich auf den trockenen Kurs einzuschießen – dann kam der Regen.

Doch selbst die wenigen Runden lieferten Bagnaia alles, was er wissen musste: «Schon das freie Training lief sehr gut für uns. Abgesehen von der Rundenzeit, es ging mir um das Gefühl – und das war sofort da. Besonders wichtig war es zu verstehen, wie das Gefühl auf Bremse ist und auch das war sofort spitze. Ich konnte so verzögern und umlegen, wie ich es brauche.

In der einstündigen wichtigen Sitzung am Nachmittag bestätigte sich der positive Start. Die rote Ducati des Weltmeisters kreiste stets mit Spitzenzeiten. Dass Bagnaia bei den letzten Zeitattacken als Siebter (+0,318 sec) dann einige Federn lassen musste, ließ den Italiener kalt. Bagnaia: «Ich bin auch mit dem Zeittraining sehr zufrieden. Das gute Gefühl und der hohe Speed blieben. Bei meiner ersten Zeitattacke war ich immer noch vorne dabei, obwohl ich noch etwas zu konservativ mit dem Hinterreifen umgegangen bin. Da war noch Reserve.»

Der 27-Jährige weiter: «Bei der finalen Attacke lief es richtig gut, ich war super unterwegs. Dann bin ich leider in Kurve 11 etwas von der Linie abgekommen. Wenn ich auf die anderen schaue, dann bin ich sehr gut dabei. Besonders Pedro und Jorge, die ich von der Pace sehr nahe bei mir sehe, waren auch bei den Zeitattacken sehr in meiner Nähe. Vielleicht bin aktuell sogar ganz vorne was die Rennpace angeht, aber es geht sehr eng zu, besonders mit Jorge, aber auch Pedro.»

Pecco Bagnaia, der in der Weltmeisterschaft 21 Punkte hinter Pramac-Pilot Jorge Martin liegt, zog noch Vergleiche mit Österreich und Spanien. «Das Gefühl ist sehr ähnlich in jeder Hinsicht wie auf dem Red Bull Ring und in Jerez. Dass die Assoziationen den Piloten in guter Laune versetzten, ist nachvollziehbar. Auf beiden Rennstrecken siegte Pecco Bagnaia in der laufenden Saison.

Trotz der guten Ausgangslage verwies der Rennfahrer aus Pesaro auch auf das hohe Regenrisiko. «Wir müssen auch versuchen, uns auch bestmöglich auf eine nasse Strecke vorzubereiten. Geht es nach dem Wetterbericht, dann sollte es bereits am Samstag ziemlich heftig werden. Aber – damit werden sich alle gleich beschäftigen müssen.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997