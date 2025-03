Ab 6 Uhr: Die MotoGP in Thailand im TV und Internet

Am Sonntag gibt es die Rennen der MotoGP 2025 in Thailand live zum Frühstück. Es benötigt allerdings die richtigen Tools dafür. Der Grand Prix der Königsklasse startet um 9 Uhr.

Die Übertragungsrechte der MotoGP mit den Rahmenserien Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Saisonstart in Buriram/Thailand am kommenden Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Sonntag zeigt DF1 ab 18 Uhr lediglich eine Zusammenfassung des MotoGP-Hauptrennens.

In Österreich sorgt, wie in den vergangenen Jahren, ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag werden ab 5:20 Uhr alle Rennen ohne Unterbrechung live und in HD im Free-TV gezeigt. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch), in der Regel fokussiert auf die Königsklasse. Dieses Mal müssen sich die deutschsprachigen Schweizer MotoGP-Fans allerdings mit einer Zusammenfassung am Sonntag um 12 Uhr begnügen. Umfassender sind die linearen Übertragungen bei RSI, wenn LA2 am Sonntag ab 5:55 Uhr durchgehend live bis zum Ende des MotoGP Rennens überträgt. Ab 15.05 Uhr zeigt der Sender eine Wiederholung der Rennen der Klassen MotoGP und Moto3. RTS2 bringt am Sonntag um 8 Uhr eine Wiederholung des Moto3-Rennens, danach überträgt RTS2 das MotoGP-Rennen live. Um 15.10 Uhr zeigt der Sender eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2025 (MEZ):

Sonntag, 2. März:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)