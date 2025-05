Land in Sicht? Raúl Fernández (Aprilia) optimistisch

Einen MotoGP-Saisonstart zum Vergessen erlebte Trackhouse-Pilot Raúl Fernández in diesem Jahr. Nach fünf Rennen steht er nur auf Platz 19 – kein Top-10-Ergebnis und wenig Hoffnung auf Besserung. Und nach dem Jerez-Test?

Der MotoGP-Test nach dem GP von Spanien in Jerez gehört traditionell zu den wichtigsten Erprobungen während der Saison. In der Vergangenheit gab es im Anschluss immer wieder Verschiebungen in den Kräfteverhältnissen der Teams und Fahrer. Am vergangenen Montag fuhr Marc Márquez (Ducati) die Bestzeit, Aprilia-Pilot Raúl Fernández kam mit seiner RS-GP auf Position 8.

Mit einer besten Rundenzeit von 1:36,781 min fuhr der Spanier am Montag etwa gleichschnell wie im Qualifying vergangenen Samstag (1:36,759 min). «Ich bin wirklich glücklich», berichtete der 24-Jährige. «Wir haben gut gearbeitet. Die ersten Rennen waren sehr hart für uns. Wir haben nichts gefunden, was uns hilft, das Bike besser zu nutzen. Der Test am Montag war also sehr wichtig für uns. Ich möchte optimistisch sein, aber gleichzeitig auch realistisch, denn ich warte lieber bis zum nächsten GP, bis wir die Schritte des Tests auch bestätigen können. Ich fühle mich zumindest gut und bin mir sicher, dass wir gut gearbeitet haben.»

«Wir haben die Pace und die Rundenzeiten stark verbessert. Im Fokus stand die Arbeit mit dem Medium-Reifen und wir wollten verstehen, was mit vollem Tank passiert», so der Trackhouse-Aprilia-Fahrer. «Ich bin eine 1:36,9 min mit gebrauchten Reifen gefahren, klar ist das nach einem GP immer einfacher, aber es ist positiv. Aprilia hat mir etwas Neues gegeben, es hat mir gleich geholfen beim Set-Up. Wir müssen uns auf jeden Fall in Frankreich verbessern.»

Die anderen Aprilia-Piloten klagen vielfach über zu viel Bewegung im Bike beim Richtungswechsel. Ist es ebenfalls ein Problem bei Raúl Fernández? «Ja und nein», zögerte er und fügte an: «Im Gegensatz zum letzten Jahr hat sich das bereits stark verbessert. Wir müssen noch in diesem Bereich arbeiten, aber wir haben im Vergleich zum letzten Jahr in anderen Bereichen Rückschritte gemacht. Auf diese Punkte konzentrieren wir uns gerade.»

Ergebnisse MotoGP-Test Jerez, (28. April) kombiniert:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:35,876 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,361 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,477

4. Alex Rins (E), Yamaha, +0,631

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,686

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,724

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,778

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,854

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,905

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,912

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,957

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,985

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,101

14. Brad Binder (ZA), KTM, +1,314

15. Enea Bastianini (I), KTM, +1,350

16. Joan Mir (E), Honda, +1,417

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,568

18. Luca Marini (I), Honda, +1,571

19. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,585

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,041

21. Taka Nakagami (J), Honda, +2,303

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,316

23. Dani Pedrosa (E), KTM, +2,515