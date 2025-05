Cecchinello: Hoffnung auf Langzeit-Vertrag mit Honda

Im nächsten Jahr feiert Lucio Cecchinello mit seinem Team das 20-jährige Bestehen in der der MotoGP mit Langzeit-Partner Honda. Wie lange es noch weiter, liegt aber nicht nur in den Händen des loyalen Italieners.

Das in Monaco ansässige Team von Ex-GP-Pilot Lucio Cecchinello gilt als treuer Verbündeter des weltgrößten Motorradherstellers und erfolgreichsten Werks in der Motorrad-WM. LCR und Honda – eine Konstellation, die 2006 mit Casey Stoner begann und aktuell mit Johann Zarco und Rookie Chantra in enger Partnerschaft funktioniert.

Erst beim letzten MotoGP-Event in Jerez musste sich Zarco erstmals den offiziellen Castrol-Honda-Piloten geschlagen geben. Bei allen vier Überseerennen war es der LCR-Racer aus Frankreich, der die schnellste Honda RC213V bewegte. In der WM-Tabelle liegt Zarco auf einem bemerkenswerten siebten Platz und hat nach Premiumleistungen wie Startplatz 3 in Argentinien auch gute Chancen auf eine Beförderung ins offizielle Werksteam. Verhandlungen mit dem schnellen Piloten aus Cannes stehen aber ohnedies an, der Vertrag läuft Ende 2025 aus.

Laut Teaminhaber Lucio Cecchinello ist die Zukunft seiner Mannschaft allerdings langfristig noch nicht gesichert. Im Gespräch mit den italienischen Kollegen von GPone.com erklärte Cecchinello die teilweise noch unklare Zukunft: «Unser Vertrag mit HRC ist Ende 2024 ausgelaufen. Aber wir haben den Vertrag bereits letzten Winter für die nächsten zwei Jahre, 2025 und 2026, verlängert.»

Komplizierter wird es bei der langfristigen Planung, wie der Kopf von LCR berichtet: «Wir haben auch einen Deal mit HRC für 2027, aber der wird erst in Kraft treten, wenn LCR Racing von der Dorna für die MotoGP-Jahre nach 2027 akzeptiert wurde.»

Hintergrund: Um an der MotoGP-Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, treffen die Hersteller wie auch die Teams getrennte Vereinbarungen mit dem Rechteinhaber Dorna Sports unter CEO Carmelo Ezpeleta.

Hersteller und Teams sind jeweils für fünf Jahre an die Austragung der MotoGP gebunden. Die nächste Periode wird mit dem Start des neuen 850er-Regelwerks zum Beginn der Saison 2027 eingeläutet. Die Verträge zwischen den Teams und den Fahrzeugherstellern können dagegen auch kürzer sein. Langzeitverträge über fünf Jahre hinaus sind zwar möglich, bedingen aber die Akzeptanz durch den Rechteinhaber/Vermarkter Dorna.

Stand heute haben zwar alle fünf involvierten Hersteller ihr Interesse an der Fortführung des jeweiligen Engagements bekundet – aber noch hat kein Hersteller fix für die Jahre von 2027 bis 2031 unterschrieben.

Die geplante Übernahme der MotoGP durch den US-Konzern Liberty Media spielt hierbei auch eine Rolle. Statt wie ursprünglich zum Jahreswechsel 2025/2026 vorgesehen, ist der Milliardendeal bis heute auf dem Tisch der EU-Wettbewerbskommission in Brüssel geparkt. Zwar zweifelt niemand mehr daran, dass die Amerikaner das Steuer übernehmen werden, doch wenn die Fünfjahresverträge mit den Herstellern aufgesetzt werden, wollen die neuen Mehrheitseigner mit am Tisch sitzen.

Sobald sich Honda per Unterschrift zur Teilnahme an der Königsklasse ab 2027 verpflichtet hat, greift auch die erweiterte Partnerschaft zwischen der Honda-Rennabteilung und Lucio Cecchinello.