Dreifaches Doppel: Spanier dominieren alle WM-Klassen

Nach fünf von 22 Grand-Prix-Events zeichnet sich ein klares Bild der Kräfteverhältnisse ab. In allen Kategorien haben Piloten aus Spanien das Kommando. Kein Wunder – die Nation ist mit 29 Athleten überlegene Nr. 1.

Das Motorradfestival in Jerez de la Frontera vor über 220 000 Fans war der fünfte GP der Saison 2025 und der erste von insgesamt vier Großveranstaltungen in der ununterbrochen lebendigen Motorrad-Nation. Von Andalusien geht es im Lauf des Kalenders noch ins Motorland Aragón, auf den Circuito Catalunya von Barcelona und zum Saisonfinale nach Valencia.

Aus Sicht der Fans ist die Welt mehr als in Ordnung. Trotz lebendigem Transfermarkt: Das Gesamtgefüge im Motorrad-GP-Sport zeigt sich weiter stabil in spanischer Hand. 29 (von 76) Athleten vertreten Spanien.

Der Abgang von Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró wurde durch den Aufstieg von Youngster Fermin Aldeguer kompensiert. Dank Wildcard-Einsätzen wie zuletzt in Jerez dürfen die Spanier Veteran Espargaro auch weiterhin bejubeln. Auch der zweite Pilot aus dem Motorradherzen Europas, der 2024 die Segel streichen musste, Augusto Fernandez, bleibt der Rennsportgemeinde mit bis zu sechs Renneinsätzen treu. Als Vertretung des verletzten Miguel Oliveira kam Fernandez zudem auf weitere Rennkilometer.

Entscheidend für den Stimmungsfaktor – die WM-Tabelle. Und hier hat sich das Bild aus Sicht der Spanier sogar weiter verbessert. Alex und Marc Márquez dominieren 2025 in bemerkenswerter Manier. Nur eine der bislang zehn Wettfahrten 2025 wurde nicht von der Familie Márquez aus Cervera gewonnen.

Mit Pedro Acosta und Maverick Vinales kommen zwei weitere Sympathieträger dazu. Wenn eines sicher ist, dann, wann immer ein MotoGP-Event ausgetragen wird, gehört die spanische Hymne zur Standardausrüstung.

Sollte es einmal in der Königsklasse nicht zu einem spanischen Triumph reichen, stehen die kleinen Kategorien parat. In der Moto3-WM – 9 der 26 jungen Athleten haben einen spanischen Pass – spielen sich Jose Antonio Rueda und Angel Piqueras die Siegesbälle zu. Adrian Fernandez liegt auf Platz 4 und mit Maximo Quiles und Alavaro Carpe stehen zudem bereits zwei weitere Hochkaräter am Start.

Klare Verhältnisse herrschen auch in der Moto2. Auch hier die spanische Doppelführung. Manuel Gonzalez steuert mit seiner deutschen Intact-Mannschaft in der jetzigen Form auf den WM-Titel zu. Erster Verfolger und sicher nicht zu unterschätzen ist der erfahrenere Landsmann Aron Canet.

Auch mittelfristig bleibt die Nummer-1-Nation bestehen. Sowohl im Red Bull Rookies Cup als auch in der Junioren-WM kommen die meisten Fahrer aus Spanien. Insgesamt ist die Weltmeisterschaft bunter aufgestellt. Wie sich der Stellenwert des Motorradrennsports auf Asphalt verschoben hat. Aus den drei deutschsprachigen Nationen hält 2025 nur der Schweizer Noah Dettwiler eingebucht. Mit Somkiat Chantra und Tatachakorn Buasri schon zwei Fahrer aus Thailand.

Spanien-GP 2025 Fahrer aus Spanien in den MotoGP-Klassen

Moto GP

Marc Márquez (E), Lenovo Ducati

Alex Márquez (E), Gresini Ducati

Fermin Aldeguer (E), Gresini Ducati

Pedro Acosta (E), Red Bull KTM

Maverick Viñales (E),Tech3 KTM

Jorge Martín (E), Aprilia Racing

Raúl Fernández (E), Trackhouse Aprilia

Joan Mir (E), Repsol Honda

Alex Rins (E), Yamaha Racing

Augusto Fernandez (E), Pramac Yamaha

Moto2

Manuel González (E), Intact GP

Arón Canet (E), Fantic

Alonso Lopez (E), SpeedUp

Albert Arenas (E), Gresini

Sergio Garcia (E), MSi

Ivan Ortola (E), MSi

Izan Guevara (E), CFMOTO

Dani Holgado (E), CFMOTO

Marcos Ramirez (E), American Racing

Alex Escrig (E), Forward

Jorge Navarro (E), Forward

Moto3

José Antonio Rueda (E), Red Bull KTM

Alvaro Carpe (E), Red Bull KTM

David Muñoz (E), Intact GP

Adrián Fernández (E), Leopard Racing

David Almansa (E), Leopard Racing

Maximo Quiles (E), CFMOTO

Marcos Uriarte (E), Mlav

Angel Piqueras (E), MSi

Vicente Perez David (E), MTA