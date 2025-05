Dall’Igna lobt Marquez wegen Abgeklärtheit in Le Mans

Gigi Dall’Igna war mit der Leistung von Marc Marquez in Le Mans zufrieden

Marc Marquez hat beim MotoGP-Wochenende in Le Mans – im Gegensatz zu seinen WM-Rivalen – viele wertvolle Punkte geholt. Das schätzt auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna: «Er hat das wie ein Champion gemeistert.»

Marc Marquez hat im chaotischen MotoGP-Rennen in Le Mans am Sonntag die Nerven behalten und nahezu alles richtig gemacht. Während seine WM-Rivalen Alex Marquez und Pecco Bagnaia im Grand Prix null Punkte holten, konnte Marc mit Platz 2 die Führung in der Gesamtwertung auf 22 Punkte ausbauen.

Mit dem Sieg im Sprintrennen und dem Podium im Grand Prix holte der achtfache Weltmeister in Frankreich insgesamt 32 Punkte. Bei der Zieldurchfahrt im Hauptrennen ballte der Ducati-Werksfahrer die Faust – er war mit seiner Leistung, mit Blick auf die WM-Tabelle, sehr zufrieden.

Derselben Meinung ist Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna. «Es war ein Rennen, über das man wenig sagen kann – es war völlig verrückt. Es versteht sich von selbst, dass die Situation noch komplizierter wird, wenn man die Gesamtwertung im Auge behalten muss. Deshalb betrachte ich die Leistung von Marc als hervorragend, da er keine unnötigen Risiken eingegangen ist», lobte der 58-Jährige die Leistung von Marc Marquez auf seinem LinkedIn-Account. «Es war eine sehr schwierige Herausforderung, die er wie ein Champion gemeistert hat und die mit wertvollen Punkten belohnt wurde, nachdem seine direkten Konkurrenten gestürzt waren. Es war ein äußerst günstiger Sonntag für ihn. Es war nicht mehr möglich – nicht nur angesichts der ständig wechselnden Bedingungen im Rennen, sondern auch wegen des Könnens des späteren Siegers, der am Sonntag den Unterschied ausmachte.»

Dall’Igna zollte somit auch der Leistung von Honda-Pilot Johann Zarco Respekt. «Er hat das Beste aus einer tadellosen Fahrt bei nassen Bedingungen gemacht und einen unerwarteten, aber sicherlich verdienten Sieg errungen. Herzlichen Glückwunsch Johann!»

Der größte Verlierer des Wochenendes war Pecco Bagnaia. Null Punkte im Sprint und im Grand Prix. «Für Pecco war es eine große Enttäuschung – vor allem wenn man bedenkt, dass er mit der gewählten Strategie unter den Schnellsten gewesen wäre, wäre da nicht der unglückliche Sturz gewesen, der nicht sein Fehler war», sprach Dall’Igna den Vorfall zu Beginn des Rennens an, bei dem Bagnaia von KTM-Pilot Enea Bastianini abgeräumt wurde. Der zweifache MotoGP-Weltmeister war einer der Fahrer, die das Bike vor dem Neustart nicht noch einmal wechselten und deshalb auch keine doppelte Long-lap-Strafe absolvieren mussten. «Es war ein Wochenende, das am Freitag vielversprechend begonnen hatte, dann aber unaufhaltsam ins Negative kippte. Tatsache bleibt, dass wir alle unsere Anstrengungen bündeln müssen, um diese Situation zu lösen und ein Lächeln auf Peccos Gesicht zurückzubringen.»

Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich vom 23. bis 25. Mai in Silverstone. In der WM-Tabelle hat Pecco Bagnaia nach dem Frankreich-GP 51 Punkte Rückstand auf Teamkollege Marc Marquez.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Johann Zarco (F), Honda, 26 Runden in 45:47,541 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +19,907 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +26,532

4. Pedro Acosta (E), KTM, +29,631

5. Maverick Viñales (E), KTM, +38,136

6. Takaaki Nakagami (J), Honda, +59,527

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:10,302 min

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1:10,363

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:25,791

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +1:26,529

11. Luca Marini (I), Honda, +1:32,535

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1:35,357

13. Enea Bastianini (I), KTM, 1 Runde zurück

14. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1 Runde zurück

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1 Runde zurück

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 20 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 21 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 26 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.