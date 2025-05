Ai Ogura: Aus und Verdacht auf Schienbein-Bruch!

Nach seinem Unfall im FP1 am Freitag teilte Trackhouse am Samstag mit: Ai Ogura fällt das gesamte Wochenende aus – Verdacht auf Schienbeinbruch. Für weitere Untersuchungen verließ der junge Japaner die Strecke.

Bittere Neuigkeiten von Trackhouse! Pilot Ai Ogura hat sich bei seinem Sturz am Freitag schwerer verletzt und fällt für das restliche England-Rennwochenende aus.

Ogura war am Freitagmorgen kurz vor Ende des freien Trainings bei hohem Tempo gestürzt, humpelte danach von der Strecke. Er konnte am Nachmittag nicht am Zeittraining teilnehmen – einen Tag später nun das Aus fürs komplette Silverstone-Wochenende.

Sein Team Trackhouse teilte am Samstagmittag kurz vor dem FP2 mit: «Nach dem Unfall, den Ai am Freitag in der zweiten Kurve des ersten freien Trainings erlitten hat, wurde bei ihm eine mögliche Fraktur am oberen Ende des rechten Schienbeins diagnostiziert. Er wurde für den Rest des Grand Prix von Großbritannien für fahruntüchtig erklärt und wird für weitere Untersuchungen nach Barcelona zurückkehren.»

Sollte sich der Verdacht auf Schienbeinbruch bestätigen, würde Ogura vermutlich mehrere Wochen ausfallen. Bitter für den jungen Japaner, der in seiner Rookie-Saison nach sechs Rennwochenenden auf einem starken 10. Platz der WM-Wertung steht.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit