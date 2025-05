Franco Morbidelli wundert sich über seine Strafe

Franco Morbidelli blockiert im Zeittraining Marco Bezzecchi, kassiert eine Strafe – und wundert sich. Der Wiederholungstäter behauptet: Das passiert auch anderen Fahrern öfters, wird aber nicht immer bestraft.

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli hat nach dem Zeittraining in Silverstone eine Strafe kassiert: Weil er Marco Bezzecchi in der Session behindert hat, indem er langsam auf der Ideallinie unterwegs war, muss der Italiener im Grand Prix am Sonntag drei Startplätze nach hinten rücken. Was bei der Aussprache der Strafe eine Rolle spielte: Morbidelli ist Wiederholungstäter, es ist bereits sein zweites Vergehen dieser Art in der laufenden Saison.

Morbidelli sagte nach der Session: «Ich hatte eine Episode mit Marco. Und nach meiner Episode mit Pecco in Thailand habe ich eine Strafe über drei Startplätze für Sonntag bekommen. Das ist ein weiterer großer Schlag für uns.» Weiterer Schlag, weil er im Training gestürzt war und Zeit verlor. Den direkten Einzug ins Q2 im Zeittraining verpasste er.

Für Morbidelli ist die Strafe wegen Bummelns auf der Ideallinie der zweite Vorfall dieser Art in der laufenden Saison. In Thailand war Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia auf Morbidelli aufgelaufen, der langsam auf der Ideallinie unterwegs war. Dafür bekam Morbidelli ebenfalls eine Drei-Plätze-Strafe, gelobte danach Besserung.

Nun erneut Morbidelli im Weg. Der Italiener widerspricht aber: «Ich würde nicht sagen, dass mir das häufig passiert. Es ist jetzt zweimal in sechs Rennen. Wenn wir über Häufigkeiten reden, dann können wir ein großes Fass aufmachen. Wenn ich sowas mache, wird das oft notiert.»

Morbidelli ist überzeugt: «Ich kann euch schwören, dass das anderen Fahrern mehrfach passiert ist, aber es ist einfach durchgegangen. Die Sache in Thailand verstehe ich besser, weil das in der Time-Attack war. Dieses Mal war es mitten in der Session. Die Strafe gab es, weil ich es war, der wieder dieses Verhalten gezeigt hat. Wenn man es so sieht, nehme ich die Strafe ohne Probleme an.»

Er gibt aber zu Bedenken: «Aber das öffnet ganz sicher die Tür für andere Gelegenheiten, in denen das passiert. Denn es passiert ganz sicher auch anderen Fahrern, mitten in der Session langsam auf der Ideallinie zu sein. Ich hatte in diesen ersten sechs Rennen solche Momente mindestens drei oder vier Mal. Aber es wurde nicht notiert, es gab keine Beschwerde.» Dann räumt er aber noch ein: «Aber ich akzeptiere und verstehe es.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit