Silverstone, FP2: Yamaha vorne, Alex Márquez gestürzt

Fabio Quartararo sorgte am Samstag in FP2 in Silverstone für die Bestzeit auf seiner Yamaha M1. Der MotoGP-Weltmeister von 2021 setzte sich gegen Marc Márquez durch. Bruder Alex Márquez sorgte für eine rote Flagge.

Neben der Performance von Ducati-Pilot Alex Márquez, der einen neuen Streckenrekord aufstellte, glänzte vor allem Yamaha am Freitag in Silverstone. Mit den Rängen 2, 3 und 9 schafften Fabio Quartararo, Jack Miller und Alex Rins den direkten Aufstieg in Q2 am Samstag auf dem 5,9 km langen Kurs. Hingegen enttäuschend lief der erste Tag für KTM: Keiner der vier Fahrer kam in die Top-10!

Im FP2 am Samstagmorgen geht es zunächst nicht um die Startaufstellung. Die 30-minütige Session dient den MotoGP-Stars als Vorbereitung auf Sprint und Rennen. Bei 17 Grad Umgebungstemperatur und 23 Grad auf dem Asphalt machten sich 22 Fahrer auf den Weg. In der Nacht hatte es geregnet, die Piste war größtenteils wieder abgetrocknet, aber noch nicht wirklich griffig. Mit dabei Honda-Wildcard Aleix Espargaró, Ai Ogura (Aprilia) fällt verletzungsbedingt nach seinem Sturz am Freitag aus.

Die ersten Zeiten spiegelten die bescheidenen Streckenbedingungen wider. Nach acht Minuten führte Pecco Bagnaia (Ducati) mit 1:59,7 min und war damit 2,5 Sekunden langsamer als die Bestzeit am Freitag. Bereits nach vier oder fünf Runden konnte man auf den Hinterreifen feststellen, dass Risse an den Flanken entstehen. Und so fand sich mit Alex Márquez schnell ein erstes Sturzopfer. Der Spanier stürzte in Kurve 15 per Highsider, blieb aber unverletzt.

Da die Strecke anschließend mit Trümmern der GP24 bestückt war, wurde die Session mit der roten Flagge unterbrochen. Der WM-Zweite versuchte anschließend minutenlang sein zurück an die Box zu bekommen. Direkt beim Neustart der Session erwischte es Red Bull KTM-Pilot Pedro Acosta. Der Spanier stürzte in seiner Out-Lap aus der Boxengasse in Kurve 7 und musste mit dem Roller zurück zur Box fahren.

Nach 18 Minuten übernahm Rookie Fermin Aldeguer (Ducati) die Spitzenposition mit einer Zeit von 1:59,590 min. Zehn Minuten vor dem Ende lag Marc Márquez mit 1:59,178 min an der Spitze. Direkt dahinter Aldeguer und Bagnaia. Dann das Honda-Werks-Doppel Joan Mir und Luca Marina auf Platz 4 und 5, Jack Miller (Yamaha) auf Platz 6. Franco Morbidelli (Ducati), Aprilia-Star Marco Bezzecchi, Raul Fernández und Fabio Di Giannantonio komplettierten die Top-10. Beste KTM zu diesem Zeitpunkt: Maverick Viñales auf Platz 14.

Drei Minuten vor dem Ende kam Alex Márquez wieder zurück in seinen Rhythmus – Platz 3 hinter Burder Marc und Teamkollege Aldeguer. Im Finale der Trainingseinheit purzelten die Zeiten noch einmal, doch insgesamt blieb das Zeitenniveau weit hinter dem Vortag. Die Bestzeit auf dem traditionellen Kurs in England sicherte sich am Ende Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo mit 1:59,032 min. Hinter dem Franzosen kamen Marc und Alex Márquez in die Top-3. Maverick Viñales kam auf der RC16 auf Platz 4 vor Aldeguer und Bagnaia.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP2 (24. Mai):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:59,032 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 0,146 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,392

4. Maverick Vinales (E), KTM, +0,499

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,558

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,724

7. Luca Marini (I), Honda, +0,726

8. Joan Mir (E), Honda, +0,833

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,948

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,952

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,983

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,002

13. Johann Zarco (F), Honda, +1,057

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,079

15. Pedro Acosta (E), KTM, +1,252

16. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,296

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,482

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,510

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,740

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,787

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,453

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,748