MotoGP-Analyse: Der Silverstone-Sprint im Fokus

Mit der Souveränität eines Weltmeisters spulte Ducati-GP24-Pilot Alex Marquez am Samstag sein Sprint-Programm ab. Doch neben der Siegesfahrt des WM-Zweiten gab es weitere kleine und größere Sensationen.

Als Alex Márquez am Samstagmorgen zu Beginn des zweiten freien Trainings auf dem kalten englischen Asphalt aufschlug, da rechneten nur wenige mit einer starken und fehlerfreien Leistung wenige Stunden später. Doch schon im Qualifying war der Gresini-Pilot bereits wieder gerichtet. Während Tabellenführer Marc Marquez in Reihe 2 verbannt wurde, trommelte der jüngere Márquez-Bruder aus Reihe 1 los.

Die rasanteste Fahrt in Silverstone zeigte aber ein Italiener. Marco Bezzecchi sorgte in der Aprilia-Box endlich wieder für freudige Gesichter – «Bezz» lieferte eine entscheidende Notiz zum siebten Sprint der Saison. Am Ende hatte der Lockenkopf sogar Pole-Setter Fabio Quartararo einkassiert.

Wenn auch nur zehn Runden lang, der Sprint von Silverstone lieferte Stoff, um viele Zeiten zu füllen. SPEEDWEEK.com stellt noch einmal die wichtigsten Fakten eines außergewöhnlichen Rennens zusammen.

Alex Marquez, allen einen Schritt voraus.

In Silverstone gewann Alex sein erstes Sprintrennen im Jahr 2023 und bewies damit, dass er sich auf der englischen Strecke besonders wohlfühlt und schnell ist. Keiner seiner Konkurrenten war von seinem überzeugenden Sieg im heutigen Kurzrennen überrascht. Der meistgehörte Satz lautet: «Alex ist dieses Wochenende einen Schritt voraus.» Aber es ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch das Reifenmanagement. Während die meisten seiner Konkurrenten den Vorderreifen in den 10 Runden des Rennens verschlissen haben, war das für Alex kein Problem. Er ist auch der klare Favorit für das morgige Rennen.

Silverstone bleibt ein Stolperstein für Marc Marquez.

Die englische Rennstrecke ist eine der Strecken, auf denen Marc Marquez historisch gesehen immer gelitten hat, und dieses Wochenende ist keine Ausnahme. Das hat dazu geführt, dass er das erste Sprintrennen der Saison gegen seinen Bruder Alex verloren hat. «Marc hat normalerweise immer etwas extra zu bieten, heute war das nicht der Fall», erklärte Alex nach dem Rennen. Marc hielt bis zwei Runden vor Schluss an seinem Hinterrad, doch als er sah, dass er Alex nicht schlagen konnte, ließ er sich gehen.

Der Fehler von Marc Márquez in der zweiten Runde.

Zum ersten Mal in dieser Saison startete er aus der zweiten Startreihe, vor ihm lagen Quartararo, Alex Marquez und Pecco Bagnaia. Wie zu erwarten war, ging Marc in der Anfangsphase ein Risiko ein, um in der ersten Runde als Erster über die Ziellinie zu fahren. Drei Kurven später – wo er gestern gestürzt war – kam er zu weit von der Ideallinie ab, um einen weiteren Sturz zu vermeiden. Er wurde von seinem Bruder Alex überholt, der mit einem starken Tempo die Ziellinie mit einem Vorsprung von mehr als 3,5 Sekunden vor seinem Bruder Marc überquerte.

Der Start von Bezzecchi.

Ein schwacher Q2 führte dazu, dass der Aprilia-Pilot von der vierten Startreihe – P11 – ins Rennen gehen musste, und ein noch schlechterer Start warf ihn ans Ende des Feldes zurück. Aber von da an lieferte Marco ein spektakuläres Comeback, bei dem er mit den gleichen Zeiten wie die Spitzenreiter fuhr und schließlich den vierten Platz belegte.

Johann Zarco und die Kunst die Honda zu bewegen

Der Unterschied, den der Sieger des letzten GP von Frankreich gegenüber den anderen Honda-Fahrern zeigt, ist überwältigend. Er teilte sich die dritte Startreihe mit seinem Markenkollegen Luca Marini; Der Franzose überquerte die Ziellinie als Fünfter, der Italiener wurde mit mehr als drei Sekunden Rückstand Zehnter; Joan Mir wurde Zwölfter. Der Schlüssel liegt darin, wie Johann Zarco mit den Vibrationen umgeht, die weiterhin bei der Honda RC213V auftreten.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.