Johann Zarco (Honda): Geheimnis seiner Aufholjagd

Johann Zarco unterwegs in Silverstone

Honda-Pilot Johann Zarco drehte in der Schlussphase des Rennens noch mal auf, rückte auf Platz 5 vor. Was der Schlüssel zu seinem Erfolg gewesen ist – und was eigentlich die große Herausforderung für ihn war.

Als für einige Fahrer die Probleme begannen, blühte Johann Zarco auf: Im Sprint von Silverstone holte der Honda-Pilot in der Schlussphase auf. Mit einem irren Tempo in der späten Phase des zehn Runden langen Rennens machte der Sieger von Le Mans einige Plätze gut, konnte sich am Ende Platz 5 sichern.

Von Startplatz 9 tankte sich Zarco durch, konnte spät im Sprint seine Stärken ausspielen – als die meisten Fahrer anfingen, Probleme zu bekommen. Zarco: «Platz 5 ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden.»

Die Ausgangslage schien gar nicht mal so vielversprechend. Zarco: «Ich bin froh, dass ich eine gute Kontrolle über mein Motorrad hatte. Ich wusste, dass ich mit frischen Reifen eine gute Rundenzeit hinlegen kann, aber habe mir ein bisschen Sorgen um das Renntempo gemacht.»

Dazu kam: «Hier auf Platz 9 zu starten, ist schwierig. Man ist auf der ersten Kurve innen und kann nicht so viel Tempo mitnehmen. Dann weiß man nicht, wo man in der zweiten Kurve hinsoll. Auch die Position in der dritten Kurve ist schwierig. Ich habe eine Position verloren, auch wenn ich versucht habe, Positionen zu gewinnen.»

Spät im Rennen begann seine Aufholjagd – die erst hinter Bezzecchi auf der Aprilia endete: «Mit Jack Miller hatte ich erst meine Probleme. Dann habe ich ihn überholt. Dann mit Quartararo und Pecco war es so gut. Bezz hat mich überholt, ich habe ihn gesehen, wie in Texas: Wenn er das Tempo hat, versuch gar nicht erst, dich mit ihm anzulegen, weil er sehr schnell ist. Das habe ich gesehen. Aber ich war froh, mit meinem Style einen Vorteil zu haben und Platz 5 zu holen.»

Was er mit seinem Style meint: «Wie ich meinen Körper in den Kurven nutze. Manchmal hilft mir das nicht, aber hier mit der Reifenabnutzung von Runde 5 bis Runde 10… Der Reifen nutzte hier sehr stark ab und als ich das gemerkt habe, habe ich mir gesagt: Versuch, das zu kontrollieren.» Ein paar Kleinigkeiten hat das Team auch noch am Bike verbessert, die ihm beim Überholen geholfen.

Zarcos Erfolgsgeheimnis aber insgesamt: «Wir hatten für den Sprint eine gute Datengrundlage und ich konnte mein Tempo und die Traktion gut kontrollieren. Besser als die anderen. Das hat mir den Vorteil gegenüber den anderen gegeben. Es war so toll, auch überholen zu können, als ich das Tempo hatte. Manchmal hat man das Tempo und kann nicht überholen. Ich konnte heute beides tun.»

Nach seinem Heimsieg vor zwei Wochen in Le Mans nun also ein erneuter Glücksmoment für den Franzosen…

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.